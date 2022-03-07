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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لعزل روسيا وزيادة إنتاج النفط ..أمريكا تستعد لتخفيف العقوبات على فنزويلا

جو بايدن
جو بايدن

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع بأن إدارة بايدن تدرس إمكانية تخفيف العقوبات على فنزويلا حتى تتمكن من إنتاج المزيد من النفط وبيعه في السوق الدولية.

وحسب الشبكة الأمريكية، قال المصدر إن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد العالمي على النفط الروسي وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، وعزل روسيا عن أحد حلفائها الرئيسيين في أمريكا الجنوبية.

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وقال المصدر إن مسؤولي إدارة بايدن، بمن فيهم مدير مجلس الأمن القومي لنصف الكرة الغربي، خوان جونزاليس والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن، روجر كارستينز، تم إرسالهم إلى كاراكاس لإجراء محادثات حول هذه القضية، وكذلك لمناقشة القضية الأمريكية.

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