الري: تنفيذ صوبات زراعية وإنشاء مدارس حقلية وتدريب المهندسين بـ3 محافظات

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع عدد من ممثلى منظمتى الفاو والايكاردا في مصر، لبحث موقف مشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة"، والذى تنفذه وزارة الموارد المائية والري ومنظمتى الفاو والايكاردا بتمويل يابانى .

وتم إستعراض الأنشطة التي تمت مثل تنفيذ صوبات زراعية، وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين فى محافظات كفر الشيخ والمنيا وقنا، وتدريب المهندسين والمزارعين، وإجراء تقييم لمدى التحسن فى حالة الرى .

وأشاد الدكتور سويلم بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (الايكاردا) كشريك منفذ للمشروع، وأيضا بدور الحكومة اليابانية التى تقوم بتمويل المشروع .

وأكد الدكتور سويلم على الإستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع، والتأكيد على الإلتزام بالبرنامج الزمنى المقرر، وكذا استمرار التنسيق الفعال والمشترك بين أجهزة الوزارة ومنظمتى الفاو والايكاردا والجانب اليابانى لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا المشروع الهام يهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية وحدة المياه ودعم صغار المزارعين، وهو الهدف الذى يتكامل مع إستراتيجية الوزارة، والتي تتضمن تنفيذ أعمال تطوير للمساقى من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع التوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، والتوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على المساقى المطورة للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيداً لقيامهم بإستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقى وشبكة الرى الحديث لاحقاً، و رفع قدرات المزارعين وتوفير التدريب المناسب لهم على تشغيل وصيانة نظم الرى الحديث، و زيادة التوعية بين المزارعين بفوائد الرى الحديث .