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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عصابتا سرقة الدراجات النارية والهواتف المحمولة في قبضة الأمن

لص الهواتف
لص الهواتف

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات، فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية، مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض دراجة نارية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته دراجة نارية “بدون لوحات معدنية”، ولا يحمل تراخيص، وبالكشف الفنى عنها تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

بمواجهته اعترف بسرقة الدراجة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجراميا تخصص فى سرقة الدراجات النارية، وارتكابه 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاده ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله سيء النية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق متصل، تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص مستقلاً دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بخطف الهاتف المحمول الخاص بنجله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته 7 هواتف محمولة، من بينهم المُبلغ بسرقته، دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مبلغ بسرقتها".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.

واعترف بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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سرقة سرقة الدراجات النارية سرقة متعلقات المواطنين جرائم السرقات قسم شرطة المطرية

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