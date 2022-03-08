الجزائر: اتفاقية رعاية بين مجمع سوناطراك ووزارة الصحة لعلاج مرضى السرطان

قام المجمع النفطي الجزائري "سوناطراك"، بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات رعاية أبرمت لفائدة مصالح وزارة الصحة تخص في مجملها توفير مراكز للعلاج الإشعاعي لفائدة مرضى السرطان.

وتشمل هذه الاتفاقيات الثلاثة التزامات بالتكفل المالي من أجل تمويل مركز أول متخصص في العلاج الإشعاعي لفائدة مرضى السرطان بمستشفى الرويبة ومستشفى بني مسوس، في الجزائر العاصمة، حسبما أفاد به بيان لمجمع سوناطراك.

وأوضح المصدر ذاته أن استلام هذين المركزين سيكون في السداسي الثاني لسنة 2023. كما سيساهم هذا الإنجاز في تقليل الضغط على المراكز الأخرى في منطقة الوسط.

وتنص الإتفاقية الثالثة على تزويد وزارة الصحة بـ10 عشرة مولدات أكسجين مجهزة لفائدة عدد من المستشفيات عبر مختلف الولايات.

و للإشارة فقد حضر مراسم التوقيع كل من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار وكذا ممثلي الشريك الاجتماعي لسوناطراك وإطارات سامية لسوناطراك ووزارة الصحة.