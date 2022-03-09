تاريخنا من منظور فني.. محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بالأقصر

عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "خير الأعمال أدومها" وأوضح الشيخ محمود لطفي أن الأعمال الفاضلة في الإسلام متنوعة وخير الأعمال أدومها والمجاهدة الحقيقية في الإستمرار والثابت في العمل، وعقدت محاضرة بعنوان "إضرابات التوحد بين العلم والخرافات" وأوضحت شيماء شوقي نظرة عامة علي تعريف أطراب طيف التوحد والخرافات والتواصل والتفاعل الإجتماعي لأنماط السلوك.

يأتي ذلك برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد.

بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنية بعنوان "رسم تاريخنا من منظور فني" تنفيذ منار سيد الدسوقي، ونفذت ورشة إعادة تدوير cd نفذتها مشيرة محمد طلعت هاشم، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية "من وحي الفن الشعبي" نفذت الورشة شيماء سعيد.

قدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "ذوي القدرات الخاصه" وتحدث د. مصطفى محمود عن ذوي القدرات الخاصة أصبحت إهتمام عالمي يهتم كل العالم لذوي القدرات الخاصة وهناك إهتمام محلى وأقليمى.

بجانب ذلك قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الشائعات مصدر إزعاج" وأوضح محمد محمد الصادق معنى الشائعات وأهدافها وأسبابها، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة أشغال يدوية بعنوان "حفر النقوش الفرعونية علي الحجر" نفذها حسان علي محمد.

أعد قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر خالد حلمى الطاهر وألقى قصيدة "فى حب مصر"، وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر أحمد العراقي وألقى قصيدة "أمى"، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري أمسية شعريه بعنوان "رياح الحزن" للشاعر حسن مغربي.

ونفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة ورشة رسم حر تنفيذ حسنية محمد علي، ونفذت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حرف يدوية لعمل شنطه يد نفذتها أمل محمد رضا.

أقام قصر ثقافة حوض الرمال دوري ثقافي للأطفال بالقرية في المعلومات العامة والثقافية والدينية للمعرفة وزيادة المعلومات أدارته مني أبوالحجاج، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس بمستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة أداء عواطف مصطفى وزينب أحمد وأيمان صلاح.

وكذلك أعد بيت ثقافة الأقالتة عرض مسرح عرائس أداء سلوي جودة بعنوان "قيمة النظام"، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة إسنا ورشة حكي عن "جزيرة السلام" سردتها فاطمة محمد مهران، وأقام قصر ثقافة حسن فتحى ورشة حكى بعنوان "مشكلات العمل التطوعي" وأوضحت سلوى جودة أن العمل التطوعي مؤشر على تقدم الشعوب من مشكلاته عدم معرفة أهمية العمل التطوعي والشعور بعدم الإلزامية والإستهتار به وعدم تحديد دور المتطوع.