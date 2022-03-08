ختام "قضية ذهب الحمار" لفرقة قصر ثقافة أسيوط النور للمكفوفين

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العرض المسرحي "قضية دهب الحمار"، تمثيل فرقة قصر ثقافة أسيوط النور للمكفوفين التابعة لفرع ثقافة أسيوط ومجموعة من مبدعي المسرح، علي المسرح الشتوي للقصر، برعاية د إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

العرض تأليف سعيد حجاج ومن اخراج الفنان محمود عيد ديكور وملابس حمدي قطب اشعار محمد ابو زيد وألحان عبد المنعم عباس، واستعراضات إسلام مصطفى، وتصميم إضاءة مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط.

يتناول العرض تفاصيل حمار يجلب الذهب كلما كان سعيد ومحاولة كل من يقابله أن يجعله سعيد ويحاول حل قضية الجشع والطمع لدى الإنسان.

وذلك بحضور محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط، وضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى، والدكتورة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط السابق ومجموعة من أدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط، كما كرمت جمعية انت فاعل خير برئاسة شيماء عبد العال فرقة قصر ثقافة أسيوط النور للمكفوفين بإهداءهم شهادات تقدير تقديراً لما قدموه من إبداع وفن حقيقي.