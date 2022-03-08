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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنتِ مصدر الحياة.. إنجي علاء تحتفل باليوم العالمي للمرأة

إنجي علاء
إنجي علاء

احتفلت السيناريست إنجي علاء، باليوم العالمي للمرأة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “تويتر”. 

ونشرت إنجي علاء صور لها بإطلالة فورمال، وعلقت علي الصور كاتبة: “وضع الله فيكي سر الكون فأنتِ مصدر الحياة، فكم انتِ جميلة في كل حال، كل عام وكل أم وزوجة وأخت وإبنة بخير، كل عام وكل امرأة مكرَّمة وسعيدة #اليوم_العالمي_للمرأة #إنجي_علاء”.

درة تحتفل بعيد ميلاد إنجي علاء عبر انستجرام

شاهد.. إنجي علاء تحتفل بعيد ميلادها برفقة زوجها يوسف الشريف

واحتفلت السيناريست انجي علاء، بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

ونشرت انجي علاء صور من عيد ميلادها، وظهر معها زوجها الفنان يوسف الشريف، وعلقت انجي علاء علي الصور، كاتبة: “فتاة العيد ميلاد”.

يذكر أن إنجى علاء، عبرت عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الأخير “كوفيد 25”، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

وقالت إنجى علاء، خلال الندوة التي أقيمت بموقع “صدى البلد”، إنها متفهمة للغاية كل الانتقادات التي طالت توقيت عرض العمل، وسط هذا التوتر الذي نعيشه في ظل جائحة كورونا.

وأضافت إنجى علاء: «من تناول الأحداث بشكل جدي، سوف يعلم أن الشامبو لم يكن النجاة كما صور البعض، ولكن مادة الفورمالين بداخله هي المنجية».

السيناريست إنجي علاء انجي علاء اليوم العالمي للمرأة يوسف الشريف Arts Entertainment

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