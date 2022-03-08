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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هربا من الحرب.. طفل أوكراني يقطع مسافة 1500 كيلو بمفرده

طفل أوكراني
طفل أوكراني

 عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن طفل أوكراني يبلغ من العمر 11 عاما  هرب من الحرب وقطع مسافة 1500 كيلو متر بمفرده.

 

وأوضح التقرير أن  الطفل  كان يحمل معه كيسا بلاستيكيا وجواز سفر  ورقم هاتف مدون على يده ، ووصل الطفل إلى سلوفاكيا هربا من الحرب في أوكرانيا .

 

وأضاف التقرير أن الأم أرسلت ابنها في رحلة عبر القطار  بمفرده و استغرقت  الرحلة 4 أيام  من مدينة زابوريجيا النووية للحدود السلوفاكية، حيث بقيت والدته في اوكرانيا لرعاية والدتها المريضة .

 

وقالت والدة الطفل في التقرير :" انا ممتنة لانكم انقذتم حياة ابني، ارجوكم انقذوا أبنائنا،  بالقرب من بلدتي توجد محطة طاقة نووية  والروس يطلقون النار عليه  ولم استطع ترك والدتي لانها مريضة ".

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