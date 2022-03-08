وزير الشباب والرياضة يفتتح فعاليات مسابقة "مصر تبتكر" بجامعة حلوان

انطلقت بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية تحت شعار "مصر تبتكر" مسابقة Triple S والتى نظمتها اسرة من أجل مصر المركزية وهي مسابقة علمية للتطبيق العلمي والعملي، حيث أشاد الاستاذ الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمشروعات المقدمة من طلاب كليات الهندسة، مؤكدا دعم الدولة للمبدعين والمبتكرين.

وتأتي المسابقة انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية لرعاية المبتكرين والمبدعين وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وعقدت المسابقة برعاية وحضور الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، وتحت إشراف عام الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان.

كما انطلقت الفعاليات بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، الدكتور محمد عبد الكريم مساعد وزير التضامن، الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للانشطة الطلابية، اللواء دكتور مهندس إيهاب أبو بكر ممثل وزارة الإنتاج الحربي ورئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى، الدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي، بهاء مختار مدير قطاع المنافسات والبطولة، وممثلى من وزارة التجارة والصناعة، والإنتاج الحربي .

ويشرف على المسابقة الدكتور محمد حلمي الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية هندسة المطرية، ومنسق ومؤسس المسابقة.



وخلال جولته التى قام بها الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة على المشروعات أفاد أن جامعة حلوان دائما ما تهتم بإقامة المسابقات العلمية التي تساهم على تشجيع إبداعات الطلاب وحثهم على الإبداع والابتكار العلمي وتنمية قدراتهم على البحث العلمي فى ظل جهود الدولة المصرية لتنمية قدرات الشباب.

كما أشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلي أن هذا العام يُعد العام الخامس للمسابقة والتى تساعد على تبادل المعرفة والثقافات بين طلاب الجامعات والعمل على تنمية ثقافة التنافس بين الطلاب حيث إن هدف الجامعة هو تنمية قدرات الطلاب العلمية والبحثية، وإكسابهم القدرة على إدراك أهمية دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة .

وقد اوضح الدكتور محمد حسنين ربيع أن المسابقة تعد من أكبر المسابقات العلمية الهندسية على مستوى الجامعات المصرية التي تهتم بالإنشاءات الهندسية الصعبة والمميزة بحيث تحاكي المسابقات العالمية فى مجال الهندسة وتساهم فى تطوير التعليم والبحث العلمي.



ومن جانبه أشاد الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بابداعات طلاب الجامعات المصرية مؤكدا أن هذه المسابقة تساهم فى ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي وأيضا العمل على توجيه أفكار الطلاب في الاتجاه الذي يؤهلهم لكي يكونوا مهندسين ذوي فكر وإبداع، خاصة ان توجهات القيادة السياسية بأن يكون لدينا اهتمام بالعقول المصرية التى تستطيع أن تخدم بلدنا الغالى .

وتكونت المسابقة من خمس اجزاء كما أشار الدكتور محمد حلمي منسق ومؤسس المسابقة بحيث تأتي المسابقة الأولي تحت اسم،spaghetti competition، وتتمثل فكرتها في " عمل كباري وجسور من المكرونة على هيئة أشكال هندسية بوزن من كيلو إلى 2 كيلو للكوبري بحيث يتحمل أوزان تصل إلى 100 كجم ويتم ربط بين المكرونة بمواد لاصقة بحيث تكون تصميم الكوبري جيدا.



وتتمثل المسابقة الثانية EPD "Egg protection devices" وتعد هندسة المطرية أول كلية حكومية في مصر تنفذها لطلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة و فكرة المسابقة هي "تنفيذ محاكاة لمنشأ عسكري يحتوي على متفجرات وذخيرة بغرض حمايته من أي هجمات خارجية، وتعبر عن المنشأ بفريم خرساني على شكل حرف يو بأبعاد محددة، كما تضرب الفريم الخرساني ببار حديد وزنه 8 كجم، ويضرب الفريم من ارتفاعات مختلفة تبدأ من نصف متر حتى 3 أمتار.

اما مسابقة الثالثة تتمثل فى general competition

وهي مسابقة خاصة لطلبة الفرقة الأولى بمختلف اقسامهم ( الهندسة المدنية و المعمارية و الميكانيكية) بحيث يقدم الطلاب فكرة مشروع يمكن تنفيذه لحل مشكلة أو تطوير مشروع موجود في الواقع و تهدف هذه المسابقة إلى محاولة الاستفادة من المشاريع المقدمة في تنمية المشروعات القومية للدولة و تظهر هذه المسابقة بشكل كبير قدرة الطالب على الابتكار والتطوير من البيئة المحيطة من الناحية الهندسية.

وتاتى المسابقة الرابعة وهى

earthquake competition "، عبارة عن منشآت لمقاومة الزلازل والانهيارات من المكرونة الاسباجيتي بأبعاد وأدوار محددة من قبل الأساتذة المشرفين.



وفي هذا الموسم الخامس تم اضافة مسابقة خامسة خاصة بقسم الهندسة المعمارية وهي مسابقة landscape design، عبارة عن تطوير للمساحات الخارجية في الكلية لمواكبة التطورات الاخيرة في الهندسة المعمارية في مصر.

وتكونت لجنة تحكيم مسابقة Earthquake من كلا من د.محمد سالم، د.حسام حجاج، كما تكونت لجنة تحكيم مسابقة

General competition من كلا من د.أحمد يحيي، د.هشام حجاج، د.منى منصور، د.فتوح أحمد، د.سمير الدمرداش، د.محمد النصيري، ومسابقة Landscape من كلا من أ.د حمدي صادق، أ.د نهى نبيل، أ.د محمد عبد المجيد، د.م أحمد حليم، د.م نهاد حسني، د.م رانيا إسماعيل، أما بالنسبة لمسابقة EPD تكونت لجنة التحكيم من كل من د.مجدي جنيدي، د.وليد عبد الله، د.علاء شريف، د.أحمد عبد الخالق، بينما لجنة تحكيم مسابقة Spaghetti competition تكونت من د.