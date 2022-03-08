رامي رضوان: المرأة تستحق التكريم كل يوم

احتفل الإعلامي رامي رضوان، بـ اليوم العالمي للمرأة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب رامي رضوان في منشور له: “نهنئها في يوم.. لكنها تستحق التكريم كل يوم. فهي نصف المجتمع.. وتُعِد نصفه الثاني.. لو أساء لكم رجلا.. فأعذروا جهله وقلة علمه وأخلاقه”.

وأضاف رامي رضوان: “المرأة هي نور كل مكان بلا مبالغة، فالإبنة هي نور البيت، والزوجة الصالحة هي نور الزوج، والأم الفاضلة هي نور حياة أسرتها.. دمتن نورا للحياة”.

وتابع: “إلى كل سيدة وكل فتاة، إلى كل أم وأخت وإبنة وزوجة وصديقة.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة”.

نهنئها في يوم..لكنها تستحق التكريم كل يوم. فهي نصف المجتمع..وتُعِد نصفه الثاني.

لو أساء لكم رجلا..فأعذروا جهله وقلة علمه وأخلاقه.

المرأة هي نور كل مكان بلا مبالغه. فالإبنة هي نور البيت، والزوجة الصالحة هي نور الزوج، والأم الفاضلة هي نور حياة أسرتها.

دمتن نورا للحياة.

١/٢ pic.twitter.com/gz1s9RptDU — Ramy Radwan 🇪🇬 (@RamyRadwan) March 8, 2022