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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رامي رضوان: المرأة تستحق التكريم كل يوم

رامي رضوان
رامي رضوان

احتفل الإعلامي رامي رضوان، بـ اليوم العالمي للمرأة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. 

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وكتب رامي رضوان في منشور له: “نهنئها في يوم.. لكنها تستحق التكريم كل يوم. فهي نصف المجتمع.. وتُعِد نصفه الثاني.. لو أساء لكم رجلا.. فأعذروا جهله وقلة علمه وأخلاقه”. 

وأضاف رامي رضوان: “المرأة هي نور كل مكان بلا مبالغة، فالإبنة هي نور البيت، والزوجة الصالحة هي نور الزوج، والأم الفاضلة هي نور حياة أسرتها.. دمتن نورا للحياة”.

وتابع: “إلى كل سيدة وكل فتاة، إلى كل أم وأخت وإبنة وزوجة وصديقة.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة”.

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