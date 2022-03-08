رامي رضوان: المرأة تستحق التكريم كل يوم

احتفل الإعلامي رامي رضوان، بـ اليوم العالمي للمرأة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وكتب رامي رضوان في منشور له: “نهنئها في يوم.. لكنها تستحق التكريم كل يوم. فهي نصف المجتمع.. وتُعِد نصفه الثاني.. لو أساء لكم رجلا.. فأعذروا جهله وقلة علمه وأخلاقه”.
وأضاف رامي رضوان: “المرأة هي نور كل مكان بلا مبالغة، فالإبنة هي نور البيت، والزوجة الصالحة هي نور الزوج، والأم الفاضلة هي نور حياة أسرتها.. دمتن نورا للحياة”.
وتابع: “إلى كل سيدة وكل فتاة، إلى كل أم وأخت وإبنة وزوجة وصديقة.. كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة”.