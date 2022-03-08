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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أقوى وأضعف واحدة.. لطيفة التونسية تحتفل باليوم العالمي للمرأة

لطيفة التونسية
لطيفة التونسية

احتفلت الفنانة لطيفة، باليوم العالمي للمرأة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “تويتر”. 

ونشرت لطيفة مقطع فيديو لها، وعلقت عليه كاتبة: “هي دي المرأة اللي ممكن تقول كل ما هو صعب في الحياة فا المرأة هي اقوى واحدة و اضعف واحدة في نفس الوقت قوية ومسامحة و عندها عزيمة .. مربية اجيال .. كل عام وكل امراه تخلق من الضعف قوه بالف خير …. كل عام و كل امرأة قوية وضعيفة بألف خير #يوم_المرأة_العالمي”.

أخذت 40 حقنة لأعيش.. لطيفة: بكائى قريب بسبب بلدى ووالدى

لطيفة تدخل في نوبة بكاء خلال برنامج ABtalks بسبب والدها

وحلت الفنانة التونسية لطيفة ضيفة على الإعلامى أنس بوخش ببرنامج AB talks والذى تحدثت فيه عن كثير من الأمور الحياتية والشخصية. 

ونرصد فى التقرير التالى أبرز تصريحات لطيفة الجريئة التى عبرت عنها فى الحلقة. 

قالت لطيفة: إن السبب الحقيقى وراء ابتعادى عن الساحة فى 2011 هو ما دار بالوطن العربى من ثورات؛ خاصة فى تونس ومصر وهو ما أثر على نفسيا أكثر وقررت الابتعاد قليلا ولكن لم أتوقف عن الغناء كما تردد، فهى شائعة المقصود منها مهاجمتى كما كان يحدث معى فى بدايتى حيث كنت اتعرض الى هجوم فى تونس واطلقوا على لقب المهاجرة وفى مصر أطلقوا على لقب الوافدة. 

وأضافت لطيفة : أن أكثر ما اتأثر به فى حياتى ويصل إلى حد البكاء الشديد هو بلدى تونس ان يصيبها أى مكروه وهو امر يؤثر على نفسيا وكذلك عندما اتحدث عن والدى وتأثيره فى شخصيتى قبل ان يرحل عن عالمى ووالدي توفى وأنا بعمر 13 في شهر رمضان في حادثة، ولذلك كل ما يأتى شهر رمضان ينتابنى حالة من الخوف منه لأن والدى مات فيه وكنت بالنسبة له الدلوعة حيث كان يفضلنى عن باقى اشقائى بسبب صوتى. 

وأوضحت لطيفة : أما عن والدتى فهى كل حياتى واعتبرها من الرقيب الأول فى حياتى الفنية فمنذ دخولى عالم الغناء وهى تراقب أفعالى واعمالى ولها النصيب الأكبر من النصيحة والمشورة حيث لابد ان تسمع الاغنية قبل طرحها ووالدتى سيدة قوية جدا، وقفت بجوارى خاصة فى فترة مرضى بعد وفاة والدى وكدت الحق به الا ان الاطباء اعطونى 40 حقنة من أجل أن أعيش من  أجل أن أستطيع الوقوف على قدمى مرة أخرى.

الفنانة لطيفة لطيفة اليوم العالمي للمرأة Arts Entertainment الفنانة لطيفة التونسية

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