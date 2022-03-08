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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة تكريم: نحاول تغيير الصورة السائدة عن العرب في أمريكا

صدى البلد

أكد الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم، رئيس مؤسسة تكريم، أن هدف المؤسسة، أكبر واسمى من تكريم شخصيات، ولكنها لتغيير الصورة السائدة عن العرب في أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر.

وقال ريكاردو كرم: "قلت مش معقول كلنا كعرب نكون ضحايا لأحداث 11 سبتمبر وعايزين نغير الصورة دي عند الناس في الخارج، ومن هنا جاءت فكرة مؤسسة تكريم".

وأضاف ريكاردو كرم، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المؤسسة تضم شخصيات غير معروفة وصناع تغيير قدموا إضافة للعالم والبشرية في ميادين مختلفة.

وتابع: "أطلقت المؤسسة عام 2010 وندعو فيها كل عام مجموعة من العرب المغتربين والاختيارات للشخصيات المكرمة تكون بعناية فائقة وتضعها مؤسسات دراسات عالمية، وفكرنا في إنشاء مؤسسة تكريم لتغيير الصورة النمطية عن العرب وهدفها أكبر من مجرد تكريم بعض الشخصيات المميزة من العرب المغتربين سنويا".

 

حديث القاهرة خيري رمضان مؤسسة رمضان الفيديو كونفرانس

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