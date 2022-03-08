غدا .. كلية دار العلوم بجامعة القاهرة تحتفل بيوم الشهيد

تقيم غدا الأربعاء، كلية دار العلوم بجامعة القاهرة احتفالية كبرى، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وذلك بحضور قادة الفكر والثقافة وعدد من أبطال القوات المسلحة وأعضاء مجلس الكلية وعدد من اعضاء مجلس النواب والشيوخ وأسر الشهداء.



وأكد الدكتور عبد الراضى محمد عبد المحسن، عميد كلية دار العلوم، أن الكلية حريصة على مشاركة أسر الشهداء والمصابين الذين يضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على عز وكرامة الوطن، مؤكدًا أن هذه الاحتفالات التى تتجدد فى كل عام، ترسخ فى نفوس شبابنا وطلابنا أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء، وتضحياتهم الغالية فى سبيل استقرار الوطن والحفاظ على مقدراته، والتى لولاها ما استكملت مصر مسيرة البناء والتنمية، التى يقودها حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مختلف قطاعات الدولة.



وأشار الدكتور عبد الراضى محمد عبد المحسن إلى أنه تم اختيار يوم 9 مارس من كل عام، ليكون يومًا للشهيد، والذى يتزامن مع ذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصرى الفريق عبدالمنعم رياض، ويعكس تلاحم القائد مع جنوده فى الصفوف الأمامية فالدولة المصرية لا تنسى من قدم الغالى والنفيس من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها ونهضتها.