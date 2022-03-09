في إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض أنوثتها بـ«الأورانج» من داخل سيارتها|شاهد

نشرت الإعلامية مي حلمي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مي حلمي، داخل سيارتها الفارهة بإطلالة جريئة مرتدية بادى عاري الكتفين ومكشوف الصدر باللون الاورانج وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها واعتمدت علي مكياج ناعم أبرز جمالها، ونالت إعجاب متابعيها.



وتحرص مي حلمي على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



يشار إلى أن الاعلامية مي حلمي؛ تقدم حالًيا برنامج الحكم، الذي يعرض على قناة الحدث اليوم.

ومي حلمي هي مذيعة في مجال الرياضة، بدأت مسيرتها من خلال برامج الراديو، وانتقلت حاليا إلى برامج تليفزيونية.

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