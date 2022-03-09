أخبار الفن| مروان بابلو يواجه التحرش في حفله بالإسكندرية.. وسر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ56 عامًا

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تصدر اسم الممثل الصينى شاندو تان محرك بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن احتفل بعيد ميلاده الـ 56 .

حيث قام الممثل الصينى شاندو تان بنشر عدد من الصور على حسابه بـ تطبيق إنستجرام وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا صور الممثل الصيني شاندو تان وسط استغراب كبير منهم على ملامحه التي تبدو كأنه شاب في العشرين أو أصغر وأن عمر الـ 56 ليس إلا رقم فقط ولا يدل على عمره .

سر شباب الممثل الصينى شاندو تان

قال شاندو تان في تصريحات صحفية سابقة ،إن سره لإيقاف التقدم في السن أنه ينتظم على ممارسة التمرينات الرياضية، ويتجنب الاستحمام في وقت متأخر من الليل أو في وقت مبكر في الصباح.

وأضاف شاندو تان أنه يحرص على تناول وجبات الدجاج الحارة .

أصبح الحفل القادم لمغني الراب مروان بابلو حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان المنظمين عن تخصيص أماكن خاصة للفتيات فقط من الجمهور، والمقرر إقامته بالإسكندرية مساء الجمعة 18 مارس.

وقرر منظمو حفل بابلو استحداث طريقة جديدة لتنظيم وقوف الجمهور في حفله عبر تخصيص مكان للبنات فقط تحت مسمى "بينك سيركل"، بحيث تكون محمية ومنفصلة عن باقي الجمهور العام، لتوفير مساحة آمنة ومنعزلة لجمهوره من الفتيات والسيدات، في تجربة تحدث لأول مرة في مجال الحفلات الغنائية في مصر.

وقرر المنظمون استحداث "دائرة البنات" في كل تصنيف من تصنيفات الجمهور الثلاثة بين الفئة العامة "البابليك" وحتى الفئة الخاصة "في آي بي"، في محاولة من المنظمين لتوفير أعلى مستوى من التنظيم والراحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية مع إتاحة الحرية للفتيات لدخول الدائرة الخاصة أو الوقوف مع الجمهور العام خلال وقت الحفل، بجانب الاستعانة بفريق خاص لمكافة التحرش، مع تخصيص أبراج مراقبة في ساحة الجمهور لمتابعة الحفل والتواصل مع الجمهور.

مازالت أغنية “البخت” لـ ويجز تتصدَّر المركز الأول على موقع يوتيوب حيث تخطت الأغنية حاجز الـ16 مليونًا و400 ألف مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها.

وأثار ويجز جدلاً كبيراً حول موضوع الأغنية الحزينة التي تختلف عما قدمه مغني الراب مؤخرًا، من كلمات وألحان مبهجة، لكنها تؤكد على تصريحاته السابقة بأنه يكتب تجاربه الشخصية.

جاء ذلك بعد حوالي شهر من تصدر النجم أحمد مكي، وويجز التريند بأغنية إعلانهما الجديد لصالح إحدى شركات المحمول والتي تحمل عنوان "أقوى ميكس" وذلك على موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

بدأ عدد من صنّاع دراما رمضان 2022، يروجون لمسلسلاتهم الجديدة المنتظر عرضها، وذلك بطرح البوسترات الرسمية لهذه الأعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتفاعل معها الجمهور.

أحلام سعيدة

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الرسمى لمسلسل “أحلام سعيدة” بطولة الفنانة يسرا والذى تخوض به الماراثون الرمضانى 2022.

وتصدرت الفنانة يسرا والفنانة غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف البوستر الرسمى للمسلسل .

وروّج المخرج عمرو عرفة لمسلسله الجديد “أحلام سعيدة”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، وتقوم ببطولته يسرا،وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات العالمي تويتر .

وعلق عمرو عرفة علي الأفيش الخاص بمسلسله أحلام سعيدة قائلاً: ‏أحلام سعيدة .. كوميدي اجتماعي .. نسائي جداً . . دعواتكم " .

أحلام سعيدة يشارك فى بطولته بجانب يسرا ، وغادة عادل كل من مى كساب وشيماء سيف ، ومن إخراج عمرو عرفة ومقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.