بعد إثارته للجدل|سر شباب الممثل الصيني شاندو تان صاحب الـ 56 عامًا|صور

تصدر اسم الممثل الصينى شاندو تان محرك بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن احتفل بعيد ميلاده الـ 56 .

حيث قام الممثل الصينى شاندو تان بنشر عدد من الصور على حسابه بـ تطبيق إنستجرام وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا صور الممثل الصيني شاندو تان وسط استغراب كبير منهم على ملامحه التي تبدو كأنه شاب في العشرين أو أصغر وأن عمر الـ 56 ليس إلا رقم فقط ولا يدل على عمره .

شاندو تان

سر شباب الممثل الصينى شاندو تان

قال شاندو تان في تصريحات صحفية سابقة ،إن سره لإيقاف التقدم في السن أنه ينتظم على ممارسة التمرينات الرياضية، ويتجنب الاستحمام في وقت متأخر من الليل أو في وقت مبكر في الصباح.

وأضاف شاندو تان أنه يحرص على تناول وجبات الدجاج الحارة .

شاندو تان

معلومات عن الممثل الصينى

قدم الممثل الصيني شاندو تان الكثير من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا من أهم وأبرز هذه الأعمال هي:

فیلم مارفل الجديد مع الممثل سيمو ليو.

فیلم Barbie مع شركة Warner Bros.

فیلم تشن هار في عام 2015م.

شاندو تان

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