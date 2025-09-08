احذر استخدام الهاتف في الحمام.. يصيبك بهذا المرض

كشفت دراسة طبية أمريكية حديثة، عن أن تصفح الهاتف أثناء الجلوس على المرحاض قد يكون سببًا مباشرًا لزيادة خطر الإصابة بالبواسير، وهي مشكلة صحية يعاني منها ملايين الأشخاص حول العالم.

ووفقًا لما نشره موقع "Fox News"، فإن هذه العادة اليومية الشائعة قد ترفع خطر الإصابة بالبواسير بنسبة تصل إلى 46%، بحسب النتائج المنشورة في مجلة PLOS One.

تفاصيل الدراسة

أُجريت الدراسة على 125 شخصًا بالغًا خضعوا جميعًا لمنظار القولون، حيث تمت مقارنة عاداتهم أثناء استخدام المرحاض.

وأقر 66% من المشاركين بأنهم يحملون هواتفهم الذكية إلى الحمام ويستخدمونها أثناء الجلوس، فيما كشف التحليل أن هؤلاء كانوا أكثر عرضة للإصابة بالبواسير مقارنة بمن لا يفعلون ذلك.

كما أوضحت النتائج أن نحو 37% من مستخدمي الهواتف في المرحاض يقضون أكثر من خمس دقائق جالسين، مقابل 7% فقط من الذين لا يستخدمون الهواتف.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص في الفئة العمرية بين الأربعينات والخمسينات هم الأكثر ممارسة لهذه العادة مقارنةً بمن تجاوزوا الستين.

خطورة الجلوس الطويل

أوضح الباحثون أن البواسير عبارة عن أوردة منتفخة في المستقيم أو حول فتحة الشرج، تسبب آلامًا وحكة ونزيفًا، وترتبط عادةً بالجلوس الطويل أو الإجهاد أثناء حركة الأمعاء.

وأكد الدكتور تشيثان رامبراساد، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى بيث ديكونيس وعضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد، أن الخطر لا يتعلق بمحتوى الهاتف أو نوعية التصفح، بل بالوقت الذي يقضيه الشخص جالسًا.

وأضاف أن الدراسة أخذت في الاعتبار عوامل أخرى مثل العمر والوزن والنظام الغذائي والنشاط البدني، لكن ظل خطر الإصابة أعلى لدى من يستخدمون الهواتف في المرحاض.

وضعية الجلوس والضغط على الأوردة

أشار الباحثون إلى أن تصميم المراحيض الغربية يجعل المستقيم وأرضية الحوض غير مدعومين كما يحدث عند الجلوس على كرسي عادي، ما يزيد الضغط على الأوردة المستقيمية.

وأوضح الدكتور رامبراساد أن بعض الأدوات مثل المقاعد المخصصة لرفع القدمين لمحاكاة وضعية القرفصاء قد تقلل من الإجهاد، لكنها لا تمنع الضرر الناتج عن الجلوس لفترات طويلة.

أوصت الدراسة بضرورة إجراء أبحاث طويلة الأمد لتحديد العلاقة السببية بدقة، لكنها شددت على وجود صلة واضحة بين طول فترة الجلوس على المرحاض وزيادة احتمالية الإصابة بالبواسير.

ونصح الخبراء بتجنب تصفح الهاتف في الحمام، مؤكدين أن الأفضل هو إنجاز ما يلزم بسرعة والقيام فورًا، دون تحويل الحمام إلى مكان لتصفح الأخبار أو الرسائل.

انتشار واسع للبواسير

تُعد البواسير من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في الولايات المتحدة، حيث تدفع ما يقرب من 4 ملايين شخص سنويًا إلى زيارة العيادات أو غرف الطوارئ.

ويرجح الأطباء أن العادات الحديثة مثل استخدام الهواتف الذكية داخل المرحاض تسهم في تفاقم هذه الظاهرة الصحية المزعجة.