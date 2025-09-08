قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
48 دولة يمكنك دخولها بجواز السفر فقط.. تعرف عليها
القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية
الأطفال باتوا يقولونها.. أمين الإفتاء يحذر من خطورة تكرار الحلف بالطلاق
نتنياهو يصعد بلهجة الحرب| مناورة برية محتملة في غزة ومصر ترفض سيناريو التهجير.. خبير يوضح
الهلال الأحمر الفلسطيني: الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا
فيفا يخطر اتحاد الكرة بأحقية الزمالك في قيد أوشينج
على الفيسبوك.. «كاسبرسكي» تحذر من حملة جديدة لسرقة البيانات
مختار جمعة: جمال اللغة العربية لا ينقصه شيء
الإليزيه يكشف خطوات ماكرون المقبلة بعد سقوط الحكومة الفرنسية
ارتفاع حصيلة هجوم القدس إلى 10 قتلى إسرائيليين
قيادي بمستقبل وطن: تهديدات نتنياهو ضد غزة حرب نفسية يائسة
أخبار البلد

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025
سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025
رشا عوني

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل .. يبحث الكثير من المواطنين عن سعر استمارة بطاقة الرقم القومي وطريقة استخراجها ، حيث يمكنك تجديد البطاقة الشخصية أونلاين إذا انتهت مدة سريانها، أما استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة فلابد من القيام بالإجراءات من خلال أقرب سجل مدني تابع لمنطقتك. 

خلال السطور التالية نستعرض لكم أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025 ، وطريقة استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل ، وكذلك خطوات تجديد البطاقة أونلاين عبر هاتفك المحمول .. 

تعرف على الخطوات والأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية

    أولاً .. تجديد البطاقة الشخصية أونلاين 

شروط تجديد البطاقة اونلاين

يشترط في تجديد البطاقة أونلاين ، وجودبيان ميلاد مسجل على الحاسب الحكومي، وأن تكون بيانات المستند مطابقة للبيانات المسجلة في السجل المدني.

وإذا كانت مدة صلاحية البطاقة الشخصية المراد تغييرها أقل من 7 سنوات ، فيمكنك استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية أون لاين من خلال موقع وزارة الداخلية أو بوابة مصر الرقمية دون الذهاب لمكتب السجل المدني .

رابط استخراج بطاقة الرقم القومي

يمكنك الدخول على موقع وزارة الداخلية لـ تجديد البطاقة أونلاين ، أو استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد ، أو تجديد البطاقة من على النت

وذلك من خلال الدخول على هذا الرابط : موقع وزارة الداخلية و تجديد البطاقة أونلاين 

طريقة تجديد البطاقة الشخصية والاستلام فوري.. أسهل وأسرع طريقة - الوطن
استخراج بطاقة الرقم القومي 

خطوات تجديد البطاقة الشخصية أونلاين 

1. ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية من هنـــــــــــا.

2. سجل الدخول باستخدام حسابك أو أنشئ حسابًا جديدًا (التفعيل يتم خلال ساعة واحدة فقط).

3. بعد تسجيل الدخول، اختر قسم الأحوال المدنية.

4. انتقل إلى خدمات إلكترونية ثم اختر خدمة بطاقة الرقم القومي.

5. اطلع على الشروط والأحكام جيدًا ثم اضغط على بدء الخدمة.

6. أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

7. حدد العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه.

8. اضغط على تسجيل الطلب.

تجديد البطاقه الشخصيه عن طريق الانترنت رابط تجديد بطاقة الرقم القومي عبر موقع وزارة الداخلية أونلاين
طريقة تجديد البطاقة الشخصية اونلاين

أما بالنسبة لـ استخراج بطاقة الرقم القومي من السجل المدني وأسعار استمارة البطاقة الشخصية فإليك التفاصيل .. 

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

1- الاستخراج من مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

2- الاستخراج من خلال ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية. 

3- الاستخراج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

4- الاستخراج من المولات. 

5- السيارات المتنقلة. 

6- الاستخراج من «أحوال إكسبريس».

7- الاستخراج من السيارات النموذجية.

8- الاتصال بالخطوط الساخنة.

موقع تحيا مصر | تجديد البطاقة الشخصية 2024.. الآن ب 5 طرق مختلفة
اسعار استمارة البطاقة الشخصية

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

- سعر استمارة بطاقة الرقم القومي مستعجل / فوري من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.
 

-سعر استمارة بطاقة الرقم القومي فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيهًا.

-سعر استمارة بطاقة الرقم القومي  فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.

- سعر استمارة بطاقة الرقم القومي العاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

- سعر استمارة عادية بـ 50 جنيهًا، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل سعر استمارة بطاقة الرقم القومي استخراج البطاقة الشخصية استمارة البطاقة الشخصية2025 استخراج بطاقة مستعجل

