عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

للطلاب الجدد بالجامعات.. خطوات استخراج كارنيه الكلية

نهلة الشربيني

بتسأل الطلاب الجدد عن تفاصيل استخراج كارنيه الكلية، للحصول عليه مع بدء العام الدراسي .

 نوضح لك خطوات الحصول على كارنيه الكلية:
 

- يحضر الطالب نسخة من إيصال السداد لمسئول شئون الطلاب بالكلية المقيد بها مرفقًا به صور شخصية حديثة، وبالنسبة للطلاب المستجدين يقوم الطالب:

- استيفاء استمارة كارت المصروفات الخاصة به، والذى يتم متابعة سداده للمصروفات طوال مدة دراسته بالكلية مرفقًا بها.

- صورة شخصية للطالب.

- يتم تسجيل رقم إيصال السداد فى كارت المصروفات الخاص بالطالب بواسطة مسئول شئون الطلاب.

- يستخرج الكارنيه ويسلم للطالب.
 

وكان قد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية، ومراجعة كافة عناصر الصحة والسلامة المهنية قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026.
 

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، خلال الإجازة الصيفية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.
 

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق في اجتماعه على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، والذي يبدأ السبت 20 سبتمبر 2025، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 15 أسبوعًا، تنتهي الخميس 1 يناير 2026، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهى الخميس 22 يناير 2026.
 

وأضاف أن أجازة منتصف العام تبدأ اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 7 فبراير 2026، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية، وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 21 مايو 2026، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

العام الدراسي الجديد الجامعات المصرية وزارة التعليم العالي

