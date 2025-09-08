للطلاب الجدد بالجامعات.. خطوات استخراج كارنيه الكلية

بتسأل الطلاب الجدد عن تفاصيل استخراج كارنيه الكلية، للحصول عليه مع بدء العام الدراسي .

نوضح لك خطوات الحصول على كارنيه الكلية:



- يحضر الطالب نسخة من إيصال السداد لمسئول شئون الطلاب بالكلية المقيد بها مرفقًا به صور شخصية حديثة، وبالنسبة للطلاب المستجدين يقوم الطالب:

- استيفاء استمارة كارت المصروفات الخاصة به، والذى يتم متابعة سداده للمصروفات طوال مدة دراسته بالكلية مرفقًا بها.

- صورة شخصية للطالب.

- يتم تسجيل رقم إيصال السداد فى كارت المصروفات الخاص بالطالب بواسطة مسئول شئون الطلاب.

- يستخرج الكارنيه ويسلم للطالب.



وكان قد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية، ومراجعة كافة عناصر الصحة والسلامة المهنية قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026.



وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، خلال الإجازة الصيفية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.



وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق في اجتماعه على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، والذي يبدأ السبت 20 سبتمبر 2025، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 15 أسبوعًا، تنتهي الخميس 1 يناير 2026، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهى الخميس 22 يناير 2026.



وأضاف أن أجازة منتصف العام تبدأ اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 7 فبراير 2026، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية، وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 21 مايو 2026، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.