مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
سعر جيتور داشينج موديل 2025 كسر زيرو.. سوق المستعمل

جيتور داشينج موديل 2025
جيتور داشينج موديل 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة جيتور داشينج من اشهر السيارات الرياضية التي قدمت عالميًا ومحليًا، حيث تنتمي إلى عائلة الـ SUV متعددة الاستخدام، مع تمتعها بعدد كبير من التجهيزات، تشمل وسائل الرفاهية والتحكم، بالإضافة إلى تقنيات الحماية والأمان.

وظهرت السيارة جيتور داشينج موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، وبمفهوم الفبريكا بالكامل، مع الانتماء للفئة عالية التجهيزات LUXURY.

جيتور داشينج موديل 2025

وجاءت السيارة جيتور داشينج موديل 2025 كسر زيرو بسعر يبلغ مليون و300 ألف جنيه، ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية القارنة السعرية بحسب الفئة والحالة والموديلات، بالإضافة إلى الكشف الفني الشامل.

مواصفات وتجهيزات جيتور داشينج موديل 2025

وزودت السيارة جيتور داشينج موديل 2025 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، يمكنه إنتاج قوة قدرها 156 حصانا، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مدعوم بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك طراز DSG.

جيتور داشينج موديل 2025

وتحتوي السيارة جيتور داشينج موديل 2025 على حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة ولسهولة الاصطفاف، برنامج التوزيع الالكتروني للفراملEBD، برنامج الثبات الالكترونيESP، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ووسائد هوائية للحماية من الصدمات.

جيتور داشينج موديل 2025

وتضم جيتور داشينج موديل 2025 نظام إيموبليزر مانع للسرقة، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة، مع زر تشغيل وإيقاف المحرك، مثبت سرعة، بدال شيفت، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، مرايات جانبية كهربائية، جنوط رياضية.

جيتور داشينج موديل 2025

وزودت جيتور داشينج موديل 2025 بمصابيح LED، وإضاءة نهارية، فتحة سقف زجاجية بانوراما، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بلوتوث، مدخل USB و AUX، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS و EBD، وتقنيات الثبات الالكتروني.

جيتور داشينج جيتور داشينج سعر جيتور داشينج أسعار جيتور داشينج

