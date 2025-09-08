سفير مصر الجديد في طوكيو يقدم صورة من أوراق اعتماده للخارجية اليابانية

قدّم السفير راجي الإتربي، سفير مصر الجديد لدى اليابان، صورة من أوراق اعتماده كسفير لجمهورية مصر العربية لدى اليابان، إلى السفير تادايوكي مياشيتا، مدير المراسم بوزارة الخارجية اليابانية.

وأشاد مياشيتا بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من زخم خلال الفترة الماضية، معرباً عن تقدير اليابان لمصر ودورها الإقليمي في إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط.

ومن جهته، ثمّن السفير الإتربي- خلال اللقاء- تميُّز العلاقات المصرية اليابانية في مختلف المجالات، معرباً عن تطلعه للعمل- بالشراكة مع وزارة الخارجية ومختلف الجهات اليابانية الأخرى- للارتقاء بهذه العلاقات على كل الأصعدة.

كما عبَّر الإتربي عن تطلع الحكومة المصرية لمشاركة يابانية رفيعة المستوى في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الأول من نوفمبر 2025، بما يتوافق مع الدور المتميز لليابان في هذا المشروع الحضاري الكبير.

وعقب تقديم صورة من أوراق الاعتماد؛ التقى السفير الإتربي، بالسفير كييتشي إيواموتو، مساعد وزير الخارجية الياباني لشئون الشرق الأوسط وإفريقيا، أثنى خلالها الإتربي على العلاقات الثنائية بين البلدين، والقائمة على الاحترام والثقة المتبادلين.

ومن جهته، أثنى مساعد وزير الخارجية الياباني، على النمو المتسارع في العلاقات الثنائية، مشيدا بتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال الفترة الماضية.