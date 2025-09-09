رئيس حزب الاتحاد: كلمة الرئيس أمام قمة البريكس كشفت ازدواجية المعايير الدولية ودعمت حقوق الفلسطينيين

أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمته القوية أمام القمة الاستثنائية لتجمع البريكس، والتي عُقدت بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، مؤكدًا أن كلمة الرئيس عكست الموقف المصري الثابت في الدفاع عن السلم والاستقرار الدوليين ودعم حقوق الشعوب النامية.

وقال “صقر” في تصريحات صحفية، اليوم، إن الرئيس السيسي وضع العالم أمام مسؤولياته حيال ما يشهده النظام الدولي من ازدواجية في المعايير وتراجع منظومة القانون الدولي، وقدم رؤية واضحة لتعزيز التعاون بين دول البريكس في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد أن الرئيس السيسي أكد مجددًا رفض مصر القاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة، وتأكيده استمرار الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة، مشددًا على أن هذه المواقف تعكس الدور المصري التاريخي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا “صقر” المجتمع الدولي إلى دعم المبادرة المصرية الشاملة لإعادة إعمار غزة ودعم مسار حل الدولتين باعتباره السبيل الحقيقي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.