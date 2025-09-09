قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم الثلاثاء 9-9-2025
بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء
62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة
هل يجوز إخراج الصدقة بنية الرزق.. دار الإفتاء توضح
سكودا تقدم إيبيك EPIQ موديل 2026 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
ناشطو أسطول الصمود: لا يوجد طرف آخر وراء الهجوم على السفينة غير الاحتلال
7 فضائل أخبر عنها الرسول لمن يستيقظ لصلاة الفجر.. لا تفوت ثوابها
القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش في العراق
3 وفيات و38 مصابا.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على صحراوي الأقصر
كيف نعرف الفرق بين الرؤيا الصادقة والحلم؟.. 4 علامات تكشف دلالة ما تراه
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سكودا تقدم إيبيك EPIQ موديل 2026 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

سكودا ايبيك EPIQ
سكودا ايبيك EPIQ
صبري طلبه

كشفت سكودا عن سيارتها الجديدة إيبيك EPIQ موديل 2026، وذلك خلال فعاليات معرض IAA في مدينة ميونخ الألمانية، لتعزز من تواجد هذه النسخة، والتي كشفت عنها العام الماضي ولكن ضمن نموذج اختباري ضمن العائلة الرياضية.

مواصفات السيارة سكودا ايبيك EPIQ موديل 2026

كشفت سكودا عن المدى الخاص بالسيارة سكودا ايبيك EPIQ موديل 2026، حيث يصل إلى 425 كيلومتر للشحنة الواحدة، وعلى الرغم أن الشركة لم تكشف رسميًا عن مواصفات المنظومة الفنية، لكن تشير التوقعات أنها ستعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مدعومة بمحرك كهربائي.

سكودا إيبيك EPIQ 

البداية الأولى في الكشف عن سيارة سكودا إيبيك EPIQ عام 2024، مازالت تعطي الكثير من المؤشرات للنسخة الجديدة، على الرغم من عدم ظهور نسخة 2026 بشكل كامل، يمكن توقع مقصورة القيادة ذات الشاشات صاحبة الـ 13 بوصة، وشاشة العدادات صاحبة الـ 11 بوصة.

سكودا إيبيك EPIQ 

كما تدعم السيارة سكودا إيبيك EPIQ موديل 2026 فتحة سقف زجاجية، مصابيح بتقنية LED، مكيف هواء أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية، وتحكم كهربائي في اختيار وضع الجلوس، وبالطبع ستملك السيارة واجهة أمامية عصرية مع جنوط رياضية وحزمة من حساسات الحركة بالجانبين الأمامي والخلفي، مع التصميم الرياضي من عائلة الكروس أوفر المدمجة.

سكودا إيبيك  EPIQ 

سعر السيارة سكودا إيبيك EPIQ موديل 2026 عالميًا 

تقدم سكودا إيبيك EPIQ موديل 2026 في السوق الأوروبي بسعر يتشابه مع النسخة الكهربائية من الأيقونة كاميك، والتي تبدأ أسعارها من 30 ألف دولار أمريكي.

سكودا إيبيك EPIQ 
سكودا ايبيك Epiq سكودا ايبيك EPIQ سكودا ايبيك EPIQ موديل 2026 سكودا إيبيك EPIQ إيبيك EPIQ إيبيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

المجني عليه

أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان

ترامب

لا حصانة للرئيس.. القضاء يصفع ترامب ويفرض عليه غرامة 83 مليون دولار

ترشيحاتنا

جيتور داشينج موديل 2025

سعر جيتور داشينج موديل 2025 كسر زيرو.. سوق المستعمل

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا وi30 لهذا السبب

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا وi30 .. لهذا السبب

بيجو 3008 إم نيسان اكس تريل 2026

تختار إيه .. بيجو 3008 أم نيسان اكس تريل 2026

بالصور

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

فيديو

رسالة "شات جي بي تي" لأسما

أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد