سكودا تقدم إيبيك EPIQ موديل 2026 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

كشفت سكودا عن سيارتها الجديدة إيبيك EPIQ موديل 2026، وذلك خلال فعاليات معرض IAA في مدينة ميونخ الألمانية، لتعزز من تواجد هذه النسخة، والتي كشفت عنها العام الماضي ولكن ضمن نموذج اختباري ضمن العائلة الرياضية.

مواصفات السيارة سكودا ايبيك EPIQ موديل 2026

كشفت سكودا عن المدى الخاص بالسيارة سكودا ايبيك EPIQ موديل 2026، حيث يصل إلى 425 كيلومتر للشحنة الواحدة، وعلى الرغم أن الشركة لم تكشف رسميًا عن مواصفات المنظومة الفنية، لكن تشير التوقعات أنها ستعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مدعومة بمحرك كهربائي.

سكودا إيبيك EPIQ

البداية الأولى في الكشف عن سيارة سكودا إيبيك EPIQ عام 2024، مازالت تعطي الكثير من المؤشرات للنسخة الجديدة، على الرغم من عدم ظهور نسخة 2026 بشكل كامل، يمكن توقع مقصورة القيادة ذات الشاشات صاحبة الـ 13 بوصة، وشاشة العدادات صاحبة الـ 11 بوصة.

سكودا إيبيك EPIQ

كما تدعم السيارة سكودا إيبيك EPIQ موديل 2026 فتحة سقف زجاجية، مصابيح بتقنية LED، مكيف هواء أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية، وتحكم كهربائي في اختيار وضع الجلوس، وبالطبع ستملك السيارة واجهة أمامية عصرية مع جنوط رياضية وحزمة من حساسات الحركة بالجانبين الأمامي والخلفي، مع التصميم الرياضي من عائلة الكروس أوفر المدمجة.

سكودا إيبيك EPIQ

سعر السيارة سكودا إيبيك EPIQ موديل 2026 عالميًا

تقدم سكودا إيبيك EPIQ موديل 2026 في السوق الأوروبي بسعر يتشابه مع النسخة الكهربائية من الأيقونة كاميك، والتي تبدأ أسعارها من 30 ألف دولار أمريكي.