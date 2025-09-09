قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم الثلاثاء 9-9-2025
بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء
62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة
هل يجوز إخراج الصدقة بنية الرزق.. دار الإفتاء توضح
سكودا تقدم إيبيك EPIQ موديل 2026 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
ناشطو أسطول الصمود: لا يوجد طرف آخر وراء الهجوم على السفينة غير الاحتلال
7 فضائل أخبر عنها الرسول لمن يستيقظ لصلاة الفجر.. لا تفوت ثوابها
القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش في العراق
3 وفيات و38 مصابا.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على صحراوي الأقصر
كيف نعرف الفرق بين الرؤيا الصادقة والحلم؟.. 4 علامات تكشف دلالة ما تراه
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن والبيض خلال الآونة الأخيرة استقرار ملحوظا بالبورصة والأسواق 
، وترتفع وتنخفض نتيجة لقانون العرض والطلب بالأسواق ، وذلك نتيجة طبيعية بعد هبوط أسعار الأعلاف ، حيث تمثل الأعلاف 70%  من تكلفة الإنتاج. 

 
أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 63 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 66 جنيها ، أى انخفضت 3 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 65 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.
 
كما انخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 95 جنيه بعدما كان سعرها 100 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم 

وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهات.
كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.

صناعة الدواجن 
 


ومن جانبه ، أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن وزير الزراعة علاء فاروق، مهتم بتطوير صناعة الدواجن في مصر، ويبحث عن بدائل كثيرة، ويعمل على تقليل حلقات التداول حتى لا يكون هناك زيادة في أسعار الدواجن.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن الجميع يريد وضع سعر عادل للدواجن، بالنسبة للمنتج وللمستهلك، وأن الحلقات الوسيطة " السماسرة هم السر في الارتفاعات الماضية التي شهدتها الدواجن" وأن جهاز حماية المنافسة قام بإحالة عدد من السماسرة للنيابة العامة، فلا يستطيع أحد التلاعب بغذاء الشعب المصري.

35 جنيه انخفاض
 

وطالب بتشغيل بورصة الدواجن التي مقرها في بنها، موضحًا أن بورصة الدواجن لا تعمل منذ 12 عامًا، وأن سعر الدواجن والكتكوت تحدد بالعرض والطلب، مؤكدًا أن سعر الكتكوت وصل لـ 52 جنيه، في مرحلة ماضية، والآن أصبح بـ 17 جنيه، أي انخفاض بقية 35 جنيه، وأن سعر طن العلف اخفض من 32 ألف لـ 17 ألف جنيه.

وأوضح أن أسعار الدواجن لن تشهد ارتفاعات في الفترة المقبلة، وذلك بعد انخفاض أسعار الأعلاف، ومستلزمات الانتاج، أنه يطالب بتطبيق قانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بصناعة الدواجن في فترة انتشار فيروس كورونا بالعالم، وهو منع بيع وتداول الطيور الحية.
 

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم أسعار الدواجن البيضاء الفراخ سعر كيلو البانيه أسعار البيض اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

المجني عليه

أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان

ترامب

لا حصانة للرئيس.. القضاء يصفع ترامب ويفرض عليه غرامة 83 مليون دولار

ترشيحاتنا

جيتور داشينج موديل 2025

سعر جيتور داشينج موديل 2025 كسر زيرو.. سوق المستعمل

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا وi30 لهذا السبب

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا وi30 .. لهذا السبب

بيجو 3008 إم نيسان اكس تريل 2026

تختار إيه .. بيجو 3008 أم نيسان اكس تريل 2026

بالصور

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

فيديو

رسالة "شات جي بي تي" لأسما

أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد