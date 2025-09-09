قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
نهلة الشربيني

أغلقت وزرة التعليم العالي والبحث العلمي التسجيل بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، بعد إعلان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، بمد فترة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق ٧ سبتمبر ٢٠٢٥.

اقرأ أيضًا:

ويتم التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg/

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة سوف تظهر خلال 72 ساعة من انتهاء المرحلة وغلق باب التسجيل.

موعد تسجيل طلاب الدور الثاني رغباتهم بتنسيق الجامعات 

وذلك عقب استلام الطلاب لشهادات النجاح من مدارسهم، ويأتي ذلك استكمالًا لإجراءات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

وتؤكد الوزارة على ضرورة الحفاظ على الرقم السري وعدم إفشائه، لضمان سرية البيانات وحماية الرغبات من التعديل

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات طلاب الدور الثاني مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد

