الرئيس السيسي يدعو لتبادل الرؤى حول سبل تعميق التكامل بين دول البريكس

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر الوسائل الافتراضية، في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع البريكس، والتي دعت إليها جمهورية البرازيل الاتحادية بصفتها الرئيس الدوري الحالي للتجمع.

و جرى خلال القمة مناقشة المستجدات الدولية الراهنة، وتبادل الرؤى حول التطورات العالمية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التنسيق بين دول التجمع لمواجهة التحديات المتسارعة التي تؤثر بشكل خاص على الدول النامية.

وأشار الرئيس إلى أهمية تجمع البريكس باعتباره منصة دولية تعزز التعاون البناء بين دوله، انطلاقًا من مبادئ المنفعة والاحترام المتبادل، ودعم العمل متعدد الأطراف.

وأكد أن اجتماع اليوم يشكل فرصة للتشاور وتبادل الرؤى حول سبل تعميق التكامل بين الدول، وتنسيق الجهود لتخفيف وطأة الأزمات الراهنة، بما يعزز قدرة دول البريكس على الإسهام الفاعل في صياغة نظام دولي أكثر توازنًا وإنصافًا.

وأضاف الرئيس السيسي عددًا من الأولويات، منها:

1. تعميق التشاور بين دول التجمع حول القضايا ذات الأولوية لتقريب وجهات النظر وإيجاد أرضية مشتركة.

2. توظيف الميزات النسبية لدول التجمع لإطلاق مشروعات مشتركة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، الزراعة، البحث العلمي، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

3. توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والمالي، لا سيما بتسوية المعاملات بين الدول باستخدام العملات المحلية، ودعم التمويل من خلال بنك التنمية الجديد.

4. تكثيف التنسيق حول إصلاح الهيكل المالي العالمي ومعالجة الديون، ودعم تمكين الدول النامية من الوصول إلى التمويل الميسر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

5. تعزيز التعاون في مواجهة تغير المناخ، ورفض السياسات الأحادية، مع التأكيد على التزام الدول المتقدمة بتمويل جهود الحفاظ على المناخ وتوفير التكنولوجيا وبناء القدرات.