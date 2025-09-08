أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على 4 متهمين متورطين في قتل المحامي الشاب عبد الرحمن داخل شقته في حلوان فجر اليوم الإثنين.

وشكلت أجهزة أمن القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فريق بحث؛ للتوصل إلى ملابسات وأسباب وهوية الجناة، وذلك فور تلقي بلاغ العثور على جثة المحامي الشاب داخل شقته بالقرب من قسم حلوان.

وترأس المقدم محمد مجدي رئيس مباحث حلوان، فريق البحث، الذي ضم كل من، الرائد محمود صلاح والرائد أحمد الدالي معاونا المباحث، وانتقلوا إلى مسرح الجريمة؛ لفحصه وكشف ملابساته الجريمة وأسباب وقوعها.

كما فحصت أجهزة المباحث في القاهرة، كاميرات المراقبة بمحيط العقار مسرح الجريمة، واستمعت لأقوال الجيران، وكذا شهود العيان، وأصحاب المحلات التجارية، كما تم فحص دائرة علاقات المحامي الشاب المجني عليه، والخلافات السابقة له.

ووسعت أجهزة المباحث في حلوان دائرة الاشتباه، حيث أشارت المعاينة الأولية للشقة، أن الواقعة في إطار سرقة محتوياتها، وأن منفذي الجريمة أكثر من شخص وليس متهما واحدا، فيما تُجري فحصا للشقة ومحتوياتها؛ بعد العثور على بعثرة بداخلها.

ورغم أن أصابع الاتهام الأولية تشير إلى أن الواقعة بغرض السرقة؛ إلا أن فرق المباحث ما زالت تفحص البلاغ وملابساته ودائرة العلاقات والمشاهدات الأخيرة للمحامي المجني عليه، وكذا هاتفه المحمول لكشف ملابسات الجريمة وأسباب مقتله.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلوان، تضمن ورود بلاغ من الأهالي، أفاد بالعثور على جثة محامي شاب يدعى عبدالرحمن في العقد الرابع من العمر، بها آثار سحجات وكدمات متفرقة.

وبالانتقال والفحص كشفت تحريات المباحث في حلوان والمعاينة الأولية وجود بعثرة في محتويات الشقة مع سلامة الأبواب والنوافذ ووجود جثة المحامي داخل الشقة يرتدي كامل ملابسه ويوجد بها إصابات ظاهرية.

وحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، والتي أمرت بتشريح الجثمان للوقوف على ملابسات وأسباب الوفاة.