برلماني: توجيهات الرئيس تعزز استثمارات البترول وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة

قال النائب أحمد الخشن عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، شهد توجيهات حاسمة لتعزيز قطاع البترول والغاز في مصر.

وأشار الخشن، في تصريح صحفي له اليوم إلى أن توجيهات الرئيس تدفع بضرورة توفير الحوافز والتيسيرات للمستثمرين الأجانب والمحليين، بهدف زيادة حجم الاستثمارات، وتعظيم الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.

وأضاف أحمد الخشن أن، الرئيس أصدر تعليماته بـمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مؤكداً على سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر لضمان مصداقية الدولة وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار.

وأكد نائب المنوفية، أن هذه التوجيهات تعكس رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز، ودعم استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

وأختتم النائب احمد الخشن، إلى أن قطاع البترول والتعدين في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، بفضل التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية للغاز والنفط، ما أسهم في رفع معدلات الإنتاج، وتأمين احتياجات السوق المحلي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار.