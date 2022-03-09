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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسترات مسلسلات رمضان 2022|حسن الرداد ينفرد بـ«بابلو» و10 فنانين برفقة خالد النبوي

صدى البلد

بدأ عدد من صنّاع دراما رمضان 2022، يروجون لمسلسلاتهم الجديدة المنتظر عرضها، وذلك بطرح البوسترات الرسمية لهذه الأعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتفاعل معها الجمهور.

 أحلام سعيدة

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الرسمى لمسلسل “أحلام سعيدة” بطولة الفنانة يسرا  والذى تخوض به الماراثون الرمضانى 2022.

وتصدرت الفنانة يسرا والفنانة غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف البوستر الرسمى للمسلسل .

وروّج المخرج عمرو عرفة لمسلسله الجديد “أحلام سعيدة”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، وتقوم ببطولته يسرا،وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات العالمي تويتر . 

وعلق عمرو عرفة علي الأفيش الخاص بمسلسله أحلام سعيدة قائلاً: ‏أحلام سعيدة .. كوميدي اجتماعي .. نسائي جداً . . دعواتكم " .

أحلام سعيدة يشارك فى بطولته بجانب يسرا ، وغادة عادل كل من مى كساب وشيماء سيف ، ومن إخراج عمرو عرفة ومقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم. 

بابلو

فيما نشر الفنان حسن الرداد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بوستر مسلسله الجديد “ بابلو ” ، والمقرر أن يخوض من خلاله الماراثون الرمضانى القادم . 

وظهر حسن الرداد على الأفيش منفرداً ، من خلال شكل جديد أعتمد عليه ليظهر من خلاله فى شخصية بابلو . 

وتدور أحداث مسلسل بابلو الذى يقوم ببطولته حسن الرداد فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي ،الذى يدخل فى العديد من الصراعات.
ويشارك  حسن الرداد فى بطولة مسلسل بابلو كل من   نجلاء بدر - أروى جودة - سلوي عثمان - هالة فاخر .

راجعين يا هوا

وكانت قد كشفت  المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوستر الدعائي لمسلسل "راجعين يا هوى" لخالد النبوي والمنتظر عرضه فيرمضان 2022.

المسلسل بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبوضيف، مصطفى درويش، طه الدسوقي، تميم عبده، صفاء الطوخي، جلا هشام، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

مسلسل "راجعين يا هوى" مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم من إبداعات الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة درامية للمؤلف سليمان عبدالمالك، وبدأ فريق العمل في تصويره شهر يناير الماضي. 

سوتس بالعربى

وتصدر النجمان أحمد داود وآسر ياسين البوستر الثنائي المسلسل سوتس بالعربي والذي انطلق مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ويقوم أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفيسبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، والذي يتعرفا على بعضهما في وقت مبكرًا ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية منالمسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

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