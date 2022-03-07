14 مارس.. حفل ضخم يضم ويجز ومروان بابلو وعفروتو فى السعودية

يحيى ويجز ومروان بابلو وعفروتو حفلا غنائيا ضخما بالسعودية يوم ١٤ مارس من الشهر الجارى ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومازالت تتصدر أغنية “البخت” لـ ويجز المركز الأول على موقع يوتيوب حيث تخطت الأغنية حاجز الـ12 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها .

وأثار ويجز جدلا كبيرا حول موضوع الأغنية الحزينة التي تختلف عما قدمه مغني الراب مؤخرا، من كلمات وألحان مبهجة، لكنها تؤكد على تصريحاته السابقة بأنه يكتب تجاربه الشخصية.

جاء ذلك بعد حوالي شهر من تصدر النجم أحمد مكي، وويجز التريند بأغنية إعلانهما الجديد لصالح إحدى شركات المحمول والتي تحمل عنوان "أقوى ميكس" وذلك على موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

ويجز ونورهان عيسى

وكانت قد كشفت البلوجر نورهان عيسى حقيقة ارتباطها بـ مغني الراب أحمد على «ويجز» ، من خلال خاصية استورى على حسابها بموقع انستجرام.

وردّت نورهان عيسى على سؤال إحدى متابعيها حول حقيقة حبها لـ ويجز .

ونشرت نورهان عيسى صورة تجمعها بويجز وعلقت عليها :"بحب أحمد على أكتر من ويجز بكتير.. أخويا الصغير".

وفتح الظهور المتكرر لمطرب الراب ويجز مع البلوجر نورهان عيسى التكهنات حول ارتباطهما.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورا لويجز مع نورهان عيسى صديقة الفنانة هدى المفتي وأكد بعضهم أنهما تجمعهما قصة حب، لكن ويجز لم يعلق على الأمر سواء بالنفي أو التأكيد.

مكى وويجز

وتصدر النجم أحمد مكي، وويجز التريند بأغنية إعلانهما الجديد لصالح إحدى شركات المحمول والتي تحمل عنوان "أقوى ميكس" وذلك على موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

وجاءت الأغنية ضمن قائمة الأغاني الأكثر مشاهدة واستماعاً على "يوتيوب" حيث احتلت المركز الأول في مصر والمركز الـ 14 عالمياً، كما تخطت نسبة مشاهدات الأغنية حاجز المليونين في أقل من 48 ساعة من طرحها.



جدير بالذكر أن أغنية "أقوى ميكس" من كلمات مكي وويجز، ومن ألحان كل من ديزل، عيسى، عسود، نوڤو، وخالد نبيل، وقام بتصوير البوستر الدعائي للأغنية للفنان مكي، المصور الشهير محمود كامل .