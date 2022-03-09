بحضور السيسي.. ندوة تثقيفية للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد

أذاعت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا أفاد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يشهد بعد قليل الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد .

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وفي سياق متصل، تحتفل مصر اليوم 9 مارس من كل عام، بذكرى يوم الشهيد، تخليدًا لذكرى شهدائها الأبرار، وتخليدًا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبد المنعم رياض.

وفي يوم الشهيد المصري، نسلط الضوء على أهم وأبرز رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم.