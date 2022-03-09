سمير فرج يكشف سر الوردة الحمراء وعلاقتها بيوم الشهيد فى إنجلترا ..فيديو

قال الخبير الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إن يوم الشهيد أعتبره من أهم أعياد مصر، لافتاً إلى انه شارك فى أربع حروب مختلفة لمصر وكان من الممكن أن يستشهد وشاهد زملاءه وهم يستشهدوا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين عبر شاشة "النهار"، مساء الثلاثاء، أن الشهداء ضحوا بأنفسهم حتى نعيش نحن لليوم.

وأشار إلى أن النصب التذكارية عبارة عن الشكل الهرمى وهو رمز العمارة المصرية، وهو عبارة عن أسماء عادية مكتوبة لتدل أن الشهداء من دم الشعب المصرى.

وتابع أننا نمتلك نصب تذكارية فى تركيا للمصرين، مؤكداً أن ذكرى يوم الشهيد فى انجلترا يعلق الجميع وردة على ملابسه، حتى أطفال المدارس، والولايات المتحدة تنفرد هى و الإمارات بإجازة فى يوم عيد الشهيد.