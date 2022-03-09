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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع أسعار الفراخ خلال الفترة القادمة لزيادة ثمن العلف

ارتفاع أسعار الدواجن
ارتفاع أسعار الدواجن

توقع عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة القادمة، كاشفا عن الأسباب التي ستؤدي إلى ذلك.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن السبب في توقع الارتفاع يعود إلى ارتفاع سعر الكتكوت من 9 جنيها إلى 12 جنيها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العلف.

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وأضاف أن أسعار الدواجن شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم وصلت إلى 33 جنيها لـ الدواجن البيضاء داخل المزرعة، لتصل إلى المستهلك بنحو 38 و39 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الحمراء 35 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بـ 43 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكتكوت الأبيض إلى 14 جنيها، والكتكوت الأحمر إلى 7 جنيهات، وسجل سعر الدواجن الأمهات البيضاء 24 جنيها للكيلو.

كما سجلت أسعار البيض الأبيض 55 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر سجل 54 جنيها للكرتونة.

في سياق متصل، أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام لـ الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية باتحاد الغرف التجارية تعمل علي مدار الساعة، بالإضافة إلى غرف عمليات للمتابعة والتحليل بالغرف التجارية بجميع محافظات الجمهورية للتأكد من التوافر الكمي والجغرافي لجميع السلع بالأسواق.

وأكد المهندس إبراهيم محمود العربي وجود تعاون تام مع مجهودات الحكومة في توفير أكبر إتاحة ممكنة من السلع لضبط آليات السوق، والسيطرة على أي تغيرات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وقال العربي إن اتحاد الغرف التجارية سيشارك بشكل يومي بجميع المجهودات والمعلومات المتوافرة مع لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، لمواجهة أي أسباب تعيق انسياب حركة التجارة الداخلية بما يؤثر على توافر السلع بالأسواق، والمتابعة الآنية للحركة التجارية، والتنسيق التام بين المسئولين الحكوميين والقطاع الخاص، بما يسهم في توفر السلع المختلفة بأسعار مناسبة وعلى النحو الذي يحقق للحكومة رؤية واضحة تجاه الوضع لاتخاذ القرار المناسب في هذه الفترة الدقيقة التي تشهد ارتفاعاً للأسعار في مختلف دول العالم وتضاعف معدلات التضخم العالمية تأثرا بالتوترات السياسية العالمية والعقوبات الاقتصادية الدولية على روسيا، وتوقف حركة الإمداد التجارية من أوكرانيا.

 

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