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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يواصل تصوير مسلسله الجديد بابلو بديكور الحارة الشعبية

حسن الرداد
حسن الرداد

يواصل فريق عمل مسلسل بابلو ، والذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد ، ومقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم تصويره داخل مدينة الانتاج الإعلامي . 

ويقوم حاليا المخرج محمد عبد الرحمن حماقي بتصوير عدد من المشاهد داخل الحي الشعبي بمدينه الانتاج ، حيث يتم تصوير عدد من المشاهد داخل ديكور الحارة الشعبية ، وهي المرحلة الاولي في حياه بطل العمل بابلو الذي يلعب دوره حسن الرداد .

ونشر الفنان حسن الرداد، أمس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بوستر مسلسله الجديد “ بابلو ” ، والمقرر ان يخوض من خلاله الماراثون الرمضانى القادم . 

وظهر حسن الرداد على الافيش منفرداً ، من خلال شكل جديد أعتمد عليه ليظهر من خلاله فى شخصية بابلو . 

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وتدور أحداث مسلسل بابلو الذى يقوم ببطولته حسن الرداد فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي ، الذى يدخل فى العديد من الصراعات.


ويشارك حسن الرداد فى بطولة مسلسل بابلو كل من   نجلاء بدر - أروى جودة - سلوي عثمان - هالة فاخر .


مسلسل بابلو من إخرج محمد حماقي ، ومن تأليف  حسان دهشان  ، ومن المقرر عرضه على قناة  المحور بشكل حصرى .


جدير بالذكر أن مسلسل  بابلو كان من المقرر ان يلعب بطولته الفنان ماجد المصرى ، قبل ان تقوم الشركة المنتجة باسناده الى الفنان حسن الرداد ، وقد تعاقدت الفنانة سوسن بدر على المشاركة فى البطولة قبل ان تعتذر قبل بداية التصوير بايأم قليلة وحلت الفنانة هالة فاخر بدلاً منها .

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