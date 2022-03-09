حسن الرداد يواصل تصوير مسلسله الجديد بابلو بديكور الحارة الشعبية

يواصل فريق عمل مسلسل بابلو ، والذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد ، ومقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم تصويره داخل مدينة الانتاج الإعلامي .

ويقوم حاليا المخرج محمد عبد الرحمن حماقي بتصوير عدد من المشاهد داخل الحي الشعبي بمدينه الانتاج ، حيث يتم تصوير عدد من المشاهد داخل ديكور الحارة الشعبية ، وهي المرحلة الاولي في حياه بطل العمل بابلو الذي يلعب دوره حسن الرداد .

ونشر الفنان حسن الرداد، أمس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بوستر مسلسله الجديد “ بابلو ” ، والمقرر ان يخوض من خلاله الماراثون الرمضانى القادم .

وظهر حسن الرداد على الافيش منفرداً ، من خلال شكل جديد أعتمد عليه ليظهر من خلاله فى شخصية بابلو .

وتدور أحداث مسلسل بابلو الذى يقوم ببطولته حسن الرداد فى إطار اجتماعي حول شخصية بابلو البطل الشعبي ، الذى يدخل فى العديد من الصراعات.



ويشارك حسن الرداد فى بطولة مسلسل بابلو كل من نجلاء بدر - أروى جودة - سلوي عثمان - هالة فاخر .



مسلسل بابلو من إخرج محمد حماقي ، ومن تأليف حسان دهشان ، ومن المقرر عرضه على قناة المحور بشكل حصرى .



جدير بالذكر أن مسلسل بابلو كان من المقرر ان يلعب بطولته الفنان ماجد المصرى ، قبل ان تقوم الشركة المنتجة باسناده الى الفنان حسن الرداد ، وقد تعاقدت الفنانة سوسن بدر على المشاركة فى البطولة قبل ان تعتذر قبل بداية التصوير بايأم قليلة وحلت الفنانة هالة فاخر بدلاً منها .