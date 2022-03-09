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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاقم تحكيم لقاء الزمالك والوداد يصل القاهرة اليوم

صدى البلد

يصل إلى القاهرة اليوم، الأربعاء، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك والوداد المغربي المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من بوروندي يضم كلا من: باسيفيك نيمانا حكم ساحة، وإيميري نيونجابو مساعدا أول، وباسكال نديمنزيجو مساعدا ثانيا، وجورجيه جاتوجاتو حكما رابعا.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد ١٩ هاني الشهيدي من مصر.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته أمس، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا  للقاء الوداد المغربي المقرر له يوم الجمعة في الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الزمالك الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وبهذه النتيجة رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 25 نقطة.

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