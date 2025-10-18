قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
تعديل طفيف.. سبب غريب وراء تغيير موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي
رئيس شعبة المخابز: زيادة الوقود لن تؤثر على سعر الخبز المدعم
رواتب 16 ألف جنيه.. وظائف خالية بخدمات العملاء والدعم الفني
القوة الضاربة الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام ديكيداها بالكونفدرالية
عاجل | إيران تحل نفسها من أي التزامات نووية .. وبيان لعراقجي
أمراض تمنع أصحابها من السفر لأداء فريضة الحج.. تعرف عليها
ديني

قطاع المعاهد الأزهرية يتيح تحميل كتب العام الدراسي PDF لجميع المراحل

قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية
عبد الرحمن محمد

 أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن توافر الكتب الدراسية للعام الدراسي الحالي بصيغة PDF، لكافة المراحل التعليمية: الابتدائية، الإعدادية، والثانوية، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية ، وذلك في خطوة تعكس التزام الأزهر الشريف بتطوير العملية التعليمية ومواكبة التحول الرقمي،

وبإمكان الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور تحميل الكتب بسهولة من خلال الدخول إلى موقع البوابة، ثم اختيار قسم "المناهج والكتب الدراسية"، وتحديد المرحلة الدراسية والفصل الدراسي المرغوب.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الأزهر الشريف لتيسير الوصول إلى المحتوى التعليمي، وضمان توفير المناهج بشكل إلكتروني يدعم العملية التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية.

كما تؤكد هذه الخطوة على حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تعزيز استفادة الطلاب من التقنيات الحديثة، وجعل المواد التعليمية متاحة في أي وقت ومن أي مكان، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل العلمي.

لتحميل الكتب الدراسية مباشرة، يمكن زيارة الرابط التالي:
https://mtrl.azhar.gov.eg/education/index.htm

وفي السياق ذاته يعقد الجامع الأزهر الشريف اليوم السبت، حلقة جديدة من الموسم السابع والعشرين من البرامج الموجهة للمرأة، تحت عنوان «العام الدراسي الجديد: آمال وتطلعات»، وذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.


وتأتي الندوة الخامسة من البرنامج بعنوان «المشكلات السلوكية لدى الطلاب وطرق التعامل معها»، ويحاضر فيها كل من: الدكتورة أسماء مسعود البليطي، أستاذ علم النفس المساعد بجامعة الأزهر، والدكتورة ريهام محمد صفوت، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، فيما تدير الندوة الدكتورة سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف. وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر تناقش مختلف القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع، وفي مقدمتها المرأة بوجه عام والمسلمة والعربية بوجه خاص، مؤكدًا أن ندوة اليوم هي الخامسة ضمن الموسم السابع والعشرين للبرامج الموجهة للمرأة والأسرة. 

الأزهر قطاع المعاهد التعليم الأزهري بوابة الأزهر الكتب الدراسية التحول الرقمي

