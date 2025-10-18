قطاع المعاهد الأزهرية يتيح تحميل كتب العام الدراسي PDF لجميع المراحل

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن توافر الكتب الدراسية للعام الدراسي الحالي بصيغة PDF، لكافة المراحل التعليمية: الابتدائية، الإعدادية، والثانوية، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية ، وذلك في خطوة تعكس التزام الأزهر الشريف بتطوير العملية التعليمية ومواكبة التحول الرقمي،

وبإمكان الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور تحميل الكتب بسهولة من خلال الدخول إلى موقع البوابة، ثم اختيار قسم "المناهج والكتب الدراسية"، وتحديد المرحلة الدراسية والفصل الدراسي المرغوب.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الأزهر الشريف لتيسير الوصول إلى المحتوى التعليمي، وضمان توفير المناهج بشكل إلكتروني يدعم العملية التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية.

كما تؤكد هذه الخطوة على حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تعزيز استفادة الطلاب من التقنيات الحديثة، وجعل المواد التعليمية متاحة في أي وقت ومن أي مكان، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل العلمي.

لتحميل الكتب الدراسية مباشرة، يمكن زيارة الرابط التالي:

https://mtrl.azhar.gov.eg/education/index.htm

وفي السياق ذاته يعقد الجامع الأزهر الشريف اليوم السبت، حلقة جديدة من الموسم السابع والعشرين من البرامج الموجهة للمرأة، تحت عنوان «العام الدراسي الجديد: آمال وتطلعات»، وذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.



وتأتي الندوة الخامسة من البرنامج بعنوان «المشكلات السلوكية لدى الطلاب وطرق التعامل معها»، ويحاضر فيها كل من: الدكتورة أسماء مسعود البليطي، أستاذ علم النفس المساعد بجامعة الأزهر، والدكتورة ريهام محمد صفوت، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، فيما تدير الندوة الدكتورة سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف. وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر تناقش مختلف القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع، وفي مقدمتها المرأة بوجه عام والمسلمة والعربية بوجه خاص، مؤكدًا أن ندوة اليوم هي الخامسة ضمن الموسم السابع والعشرين للبرامج الموجهة للمرأة والأسرة.