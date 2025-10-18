هل إسكات الأطفال أثناء خطبة الجمعة عن الكلام يبطل الصلاة ؟.. الموقف الشرعي

يحرص كثير من المصلين على معرفة الحكم الشرعي للكلام أثناء خطبة الجمعة، وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحذير صريح من هذا الفعل، في الحديث الشريف: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فقد لغوت»، وفي رواية أخرى: «ومن تكلم فلا جمعة له».

وفي هذا السياق، أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من حضر خطبة الجمعة يجب عليه الإنصات التام وعدم الحديث، مؤكدًا أن الكلام مع الغير أثناء الخطبة غير جائز شرعًا، ولو حتى بالأمر بالسكوت.

واستدل عبد السميع بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن من نطق أثناء الخطبة فقد أتى بما يسمى لغوًا، وهو كلام باطل لا يُعتد به، كما نقل الإمام النووي. وأضاف أن من يتكلم أثناء الخطبة فصلاته صحيحة من حيث الشكل، لكنها ناقصة الأجر والثواب، وذلك وفق ما ذكره الإمام ابن حجر في "فتح الباري"، حيث أوضح أن قوله: "فلا جمعة له"، يعني نقصان الثواب وليس بطلان الصلاة.

من جانبه، أشار الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إلى أن هناك فهمًا خاطئًا لبعض الأحاديث المتعلقة بالصلاة، مثل الحديث المتداول: "من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له"، موضحًا أن الصحيح هو: "فلا صلاة كاملة له"، أي أن الأثر المطلوب من الصلاة لم يتحقق بالكامل، وليس أن الصلاة باطلة، مشددًا على أهمية الدقة في فهم النصوص الشرعية.

كما أضاف عطية أن الحديث "ومن لغا فلا صلاة له" لا يعني سقوط الفريضة، وإنما يعني أن الصلاة لا تكون مباركة وكاملة الثواب، داعيًا إلى تلقي الخطبة بإنصات وخشوع، وعدم الانشغال عنها بأي فعل أو كلام.

حكم إسكات الاطفال أثناء خطبة الجمعة

قال العلماء لا شك ان وجود الأطفال في المسجد يشوش كثيرا على المصلين بسبب اللهو واللعب ، وعلى ذلك فيجب على خطيب الجمعة قطع الخطبة وتوجيه الحديث لهم عبر مكبر الصوت لإسكاتهم ، وإذا لم يحدث ذلك لأي سبب آخر ، يجوز لأحد المصلين نهرهم ولو بالإشارة فقط بأن يضع يده على فمه وينظر لهم ، ولكن لا يتحدث حتى لا ينقص أجر الصلاة

حكم ترك صلاة الجمعة

وفيما يخص حكم ترك صلاة الجمعة، أوضحت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مقيم، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي مثل المرض أو السفر.

واستشهدت اللجنة بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}، مؤكدة أن تركها دون عذر كبير في الإثم، ويترتب عليه وعيد شديد، كما في الحديث: "من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه".

كما ورد أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض"، موضحة أن التخلف عنها بغير سبب شرعي يعرّض المسلم للعقوبة والحرمان من الأجر.



