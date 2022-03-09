رئيس الوزراء: لن نسمح بأي احتكار للسلع والدولة ستتصدى له بحزم شديد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء:" يوجد متابعة يومية للأسواق "، معقبًا:" لن نسمح بتخزين أو اخفاء أي سلع وأي احتكار أو تحايل ستتصدى له الدولة المصرية بحزم شديد".



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، :" سنبدأ فورًا من الأسبوع المقبل بإطلاق معارض أهلًا رمضان لتوفير السلع في كل الأسواق بتخفيضات وعروض كل السلع"، معقبًا:" عندنا 250 شركة وأكثر من 1300 مجمع استهلاكي و500 منفذ من منافذ جمعيتي بالإضافة إلى القوافل المتنقلة"

وأضاف " مدبولي" خلال كلمته بمؤتمر صحفي أذاعته فضائية " اكسترا نيوز"، :" القوات المسلحة والشرطة ستشارك بشكل كبير في توفير السلع"، مؤكدًا أن الدولة ستظل مستمرة في توفير جميع السلع واستمرار وجود الاحتياطي الاستراتيجي.

وتابع:" يوجد متابعة يومية للأسواق "، معقبًا:" لن نسمح بتخزين أو اخفاء أي سلع وأي احتكار أو تحايل ستتصدى له الدولة المصرية بحزم شديد".

وأشار:" الدولة المصرية بكل طوائفها ستكون قادرة على تحمل الصدمات ومش بس تحمل الصدمات ولكن الاستمرار في عملية التنمية ".

ووجه رئيس الوزراء رسالة إلى المواطن المصري، قائلًا:" الدولة من خلال الحكومة بتبذل كل جهدها لتخفيف الأعباء عن المواطن ونبذل مالدينا من جهد لتوفير السلع والمواطن له دور بأن يكون على قدر كافي من الوعي".

