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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بمناسبة يوم الشهيد.. برلمانية: 9 مارس سيظل مصدر فخر واعتزاز لنا

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

هنأت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى الإحتفال بيوم الشهيد، مؤكدة أن تضحيات شهداءنا فخر وإعتزاز للمصريين جميعاً، وأن يوم الشهيد محطة لاستذكار العطاءات المخلصة، ورد جزء من الجميل والوفاء لمن قدموا أنفسهم ودماءهم الطاهرة الزكية فداء للوطن، ودفاعا عن الأمة العربية والإسلامية في ميادين العزة والكرامة والشرف.


كما تقدمت النائبة رقية الهلالي، بالتهنئة القلبية للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"، و للفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وضباط وصف وجنود القوات المسلحة المصرية، جاء بها: "يســرنى بالاصالة عن نفسى وبالانابة عن أهالينا بمركز وقري المنشاة بمحافظة سوهاج، أن نذكر بكل إعزاز والتقدير أبطال قواتنا المسلحة الباسلة وشهدائها الأبرار الذين فدوا مصرنا بحياتهم دفاعــاً عـن الوطــن المفــدى وترابــه المقــدس وسطـــروا صفحـــات مضــيئة وحـــافلة بأروع التضحيات، حفــــظ الله قواتنا المسلحة .

وقالت النائبة رقية الهلالي في تهنئتها، أن شهداء الوطن الأبطال سيبقون على الدوام علامة مضيئة ونجومًا ساطعة في تاريخ البلاد، نستلهم من بطولاتهم وتضحياتهم الدروس والعبر، ويستذكر من بذلهم وعطائهم العمل والانجاز، وحماية الوطن ومقدراته.


وعبرت النائبة رقية الهلالي، عن أسمى آيات الفخر والاعتزاز بشهداء مصر الابرار الذين سطّروا أروع ملاحم البطولة والفداء والإخلاص، وحملوا أرواحهم على أكتافهم للدفاع عن تراب الوطن وشعبه العظيم، مؤكدة أن يوم 9 مارس من كل عام، سيظل مصدر فخر واعتزاز  للمصريين ، وذكرى غالية لشهداء الوطن والواجب الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذه الأرض الطيبة والدفاع عن الوطن الغالي.

وأشارت نائبة حماة الوطن، إلى أن حرص الرئيس الرئيس السيسي علي تكريم كل عام شهداءنا وأسرهم تعبيراً عن حب وإخلاص ووفاء الدولة حكومة وشعبا بشهداء الوطن وتضحياتهم العظيمة فأحياء ذكراهم واجب وطني، سائلة المولى العلي القدير أن يتغمد الشهداء الأبرار في واسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.
جدير بالذكر تحيي مصر يوم الشهيد الذى يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام اعترافًا بجميل وفضل شهدائنا الأبرار، ، وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض فى عام 1969.

محافظة سوهاج الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع الرئيس السيسي مجلس النواب القوات المسلحة المصرية

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