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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

مبابي
مبابي

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيل فريقه لملاقاة ريال مدريد الإسباني، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان

وضم تشكيل باريس سان جيرمان كل من:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بريسنيل كيمبيمبي - نونو مينديز

خط الوسط: دانيلو بيريرا - ماركو فيراتي - ليوناردو بارديس

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: توني كروس - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز في مباراة الذهاب على ملعبه بهدف نظيف.

ريال مدريد ميسي باريس سان جيرمان كريم بنزيما دوري ابطال أوروبا بوتشيتينو

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