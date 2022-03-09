رضا الخريبى : الذكاء الاصطناعى له تأثير إيجابى وسلبي

كشف الدكتور رضا الخريبى عميد كلية الحاسبات والذكاء الأصطناعى جامعة القاهرة ، عن كيف يؤثر الذكاء الأصطناعى على المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة .

قال الدكتور الخريبى خلال تصريح لصدى البلد ، الذكاء الاصطناعى ظهر خلال فترة الخمسينات و الستينات ولكن بشكل صغير جدا ، ثم تم الدخول بالذكاء الاصطناعى فى محاكاة لبعض الأنشطة البشرية مثل التعرف على الكلام والتعرف على البصمة ، هذا ما يسمى الذكاء الاصطناعى محدود الذاكرة كل تطبيق مستقل بذاته ، كما أن هناك جيلا ثالثا من الذكاء الاصطناعى حسب التقسيمات هو الذكاء الاصطناعى المستند على تنظيمات العقل مثل أكتساب المعرفة بشكل ذاتى ، أخر مرحلة هو الوعى الذاتى ومثل الانسان الآلى (روبوت ) الذى يشبه الانسان البشرى بشكل كبير من أنه يتعايش مع المجتمع ، يتعامل مع الأشخاص .

وأضاف “ الخريبى ” يواجه ذلك عدة انعكاسات ايجابية وسلبية ، الإيجابية منها الرخاء و البعد عن الأعمال التى تحتاج لمجهود و النواحى السلبية يمكن أن يؤدى إلى ضعف البينة الخاصة بالانسان ، يمكن أن تؤدى إلى الأمراض مثل الانعزال .