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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رضا الخريبى : الذكاء الاصطناعى له تأثير إيجابى وسلبي

عميد كلية الحاسبات
عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى القاهرة

كشف الدكتور رضا الخريبى عميد كلية الحاسبات والذكاء الأصطناعى جامعة القاهرة ، عن كيف يؤثر الذكاء الأصطناعى على المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة .

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عميد حاسبات والذكاء الاصطناعى القاهرة يكشف البرامج الجديدة بالكلية

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قال الدكتور الخريبى خلال تصريح لصدى البلد ، الذكاء الاصطناعى ظهر خلال فترة الخمسينات و الستينات ولكن بشكل صغير جدا ، ثم تم الدخول بالذكاء الاصطناعى فى محاكاة لبعض الأنشطة البشرية مثل التعرف على الكلام والتعرف على البصمة ، هذا ما يسمى الذكاء الاصطناعى محدود الذاكرة كل تطبيق مستقل بذاته ، كما أن هناك جيلا ثالثا من الذكاء الاصطناعى حسب التقسيمات هو الذكاء الاصطناعى المستند على تنظيمات العقل مثل أكتساب المعرفة بشكل ذاتى ، أخر مرحلة هو الوعى الذاتى ومثل الانسان الآلى (روبوت ) الذى يشبه الانسان البشرى بشكل كبير من أنه يتعايش مع المجتمع ، يتعامل مع الأشخاص .

وأضاف “ الخريبى ” يواجه ذلك عدة انعكاسات ايجابية وسلبية ، الإيجابية منها الرخاء و البعد عن الأعمال التى تحتاج لمجهود و النواحى السلبية يمكن أن يؤدى إلى ضعف البينة الخاصة بالانسان ، يمكن أن تؤدى إلى الأمراض مثل الانعزال .

الدكتور رضا الخريبي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة الذكاء الاصطناعي روبوت

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