انتهاء التقديم المباشر بالجامعات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.. اليوم

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استقبال الطلاب بكلياتها بمرحلة التقديم المباشر بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني ، بحيث يتوجه الطلاب إلى الجامعات مباشرة للتقديم بالكليات وفقا للحدود الدنيا المعلنة.



اكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أنه سيتم غلق باب التقديم المباشر بالأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية وذلك لجميع الطلاب المتخلفين عن التسجيل عبر التنسيق الإلكتروني غدا الخميس.

وأضاف " المصدر " لصدى البلد أن لا يوجد هناك أي انخفاض بالحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية مشيرا إلى أن الأماكن الشاغرة منذ أن بدأ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني وأن عدد الأماكن الشاغرة يتخطى الـ 19 ألف بالكليات المختلفة في الجامعات الخاصة، من بينهم 982 مكانا بكليات الطب بالإضافة إلى أن عدد الأماكن الشاغرة بكليات الصيدلة هم 2991، بينما الهندسة 5007.

