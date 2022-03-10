بعد وفاة أول حالة.. معلومات لا تعرفها عن زراعة قلب الخنزير

أعلنت مستشفى ماريلاند الذي أجرى الجراحة يوم الأربعاء ، وفاة أول شخص خضع لعملية زراعة قلب الخنزير ، بعد شهرين من التجربة الرائدة.

توفي ديفيد بينيت ، 57 عامًا ، يوم الثلاثاء في المركز الطبي بجامعة ميريلاند، لم يذكر الأطباء السبب الدقيق للوفاة ، واكتفوا بالقول إن حالته بدأت في التدهور قبل عدة أيام.

أشاد نجل بينيت بالمستشفى لتقديمها التجربة الأخيرة ، قائلاً إن الأسرة تأمل في أن تساعد في بذل المزيد من الجهود لإنهاء نقص الأعضاء.

قال ديفيد بينيت جونيور في بيان صادر عن كلية الطب بجامعة ميريلاند: "نحن ممتنون لكل لحظة إبداعية ، وكل حلم مجنون ، وكل ليلة بلا نوم ساهمت في هذا الجهد التاريخي"، "نأمل أن تكون هذه القصة بداية الأمل وليس النهاية."

سعى الأطباء لعقود إلى استخدام أعضاء حيوانية يومًا ما في عمليات زرع منقذة للحياة، كان بينيت ، وهو عامل بارع من هاجرستاون بولاية ماريلاند ، مرشحًا لهذه المحاولة الجديدة فقط لأنه واجه موتًا محققًا - غير مؤهل لعملية زرع قلب بشري ، طريح الفراش وعلى أجهزة دعم الحياة ، وخروجه من الخيارات الأخرى.

بعد عملية 7 يناير ، أخبر نجل بينيت وكالة أسوشيتيد برس أن والده يعلم أنه لا يوجد ما يضمن أنها ستنجح.

فشلت المحاولات السابقة لعمليات الزرع هذه أو زرع الأعضاء الخارجية إلى حد كبير لأن أجسام المرضى رفضت بسرعة العضو الحيواني. هذه المرة ، استخدم جراحو ماريلاند قلبًا من خنزير معدل جينيًا: قام العلماء بتعديل الحيوان لإزالة جينات الخنازير التي تؤدي إلى الرفض السريع للغاية وإضافة جينات بشرية لمساعدة الجسم على قبول العضو.

في البداية كان قلب الخنزير يعمل ، وأصدر مستشفى ماريلاند تحديثات دورية بدا أن بينيت يتعافى ببطء. في الشهر الماضي ، نشر المستشفى مقطع فيديو له وهو يشاهد سوبر بول من سريره في المستشفى أثناء عمله مع معالجه الطبيعي.

نجا بينيت لفترة أطول بقلب الخنزير المعدل جينيًا أكثر من أحد المعالم الأخيرة في زرع الأعضاء - عندما عاش بيبي فاي ، رضيع كاليفورنيا المحتضر ، 21 يومًا مع قلب قرد في عام 1984.

"لقد دمرنا فقدان السيد بينيت، وقال الدكتور بارتلي جريفيث ، الذي أجرى الجراحة في مستشفى بالتيمور ، في بيان: "لقد أثبت أنه مريض شجاع ونبيل قاتل حتى النهاية".

وأشاد خبراء زراعة أعضاء آخرون بالبحث التاريخي الذي أجراه فريق ماريلاند وقالوا إن موت بينيت لا ينبغي أن يبطئ من الدفع لمعرفة كيفية استخدام أعضاء الحيوانات لإنقاذ حياة البشر.

قال الدكتور روبرت مونتغمري من جامعة نيويورك لانغون هيلث ، جراح زراعة الأعضاء الذي خضع لعملية زرع قلب: "كانت هذه خطوة أولى نحو منطقة مجهولة". ستساهم "كمية هائلة من المعلومات" في الخطوات التالية حيث تخطط الفرق في العديد من مراكز زراعة الأعضاء للتجارب السريرية الأولى.

وأضاف مونتغمري: "لقد كان إنجازًا لا يُصدق أنه ظل على قيد الحياة لمدة شهرين وتمكن من الاستمتاع بعائلته".

الحاجة إلى مصدر آخر للأعضاء ضخمة، تم إجراء أكثر من 41000 عملية زرع في الولايات المتحدة العام الماضي ، وهو رقم قياسي - بما في ذلك حوالي 3800 عملية زرع قلب، لكن أكثر من 106000 شخص ما زالوا على قائمة الانتظار الوطنية ، ويموت الآلاف كل عام قبل الحصول على عضو ، وآلاف غيرهم لا يضافون إلى القائمة أبدًا ، والتي تعتبر طويلة جدًا.

سمحت إدارة الغذاء والدواء بتجربة ماريلاند الدرامية بموجب قواعد "الاستخدام الرحيم" لحالات الطوارئ، قال أطباء بينيت إنه يعاني من قصور في القلب واضطراب في ضربات القلب ، بالإضافة إلى تاريخ من عدم الامتثال للتعليمات الطبية، تم اعتباره غير مؤهل لعملية زرع قلب بشري تتطلب استخدامًا صارمًا للأدوية المثبطة للمناعة ، أو البديل المتبقي ، مضخة القلب المزروعة.

يُعد رفض الأعضاء والالتهابات والمضاعفات الأخرى مخاطر على أي متلقي للزراعة، يأمل الخبراء أن ينشر فريق ماريلاند بسرعة في مجلة طبية كيف استجاب جسم بينيت لقلب الخنزير.

قال الدكتور محمد محي الدين ، المدير العلمي لجامعة ماريلاند من حيوان إلى إنسان ، من تجربة بينيت ، "لقد اكتسبنا رؤى لا تقدر بثمن تعلمنا أن قلب الخنزير المعدل وراثيًا يمكن أن يعمل بشكل جيد داخل جسم الإنسان بينما يتم قمع جهاز المناعة بشكل كافٍ"،برنامج الزرع.

السؤال التالي ما هو الدليل ، من تجربة بينيت وبعض التجارب الحديثة الأخرى مع أعضاء الخنازير المعدلة جينيًا ، والتي قد تقنع إدارة الغذاء والدواء بالسماح بتجربة إكلينيكية - ربما مع عضو مثل الكلية التي لا تكون قاتلة على الفور إذا فشلت.

حصل فريق مونتغمري في جامعة نيويورك مرتين في الخريف الماضي على إذن من عائلات الأفراد المتوفين لربط كلية خنزير معدلة جينيًا مؤقتًا بالأوعية الدموية خارج الجسم ومشاهدتها تعمل قبل إنهاء دعم الحياة، وذهب الجراحون في جامعة ألاباما في برمنغهام إلى أبعد من ذلك ، حيث قاموا بزرع زوج من كليتي الخنازير المعدلة جينيًا في رجل ميت دماغًا في بروفة خطوة بخطوة لعملية يأملون في تجربتها على مرضى أحياء ربما لاحقًا هذا عام.

قالت كارين ماشكي ، خبيرة الأخلاق من مركز هاستينغز ، إن المرضى قد يرون أن وفاة بينيت تشير إلى قصر متوسط العمر المتوقع من زرع الأعضاء ، لكن تجربة شخص مريض بشدة لا يمكن أن تتنبأ بمدى نجاح هذا الإجراء في نهاية المطاف، سيتطلب ذلك دراسات متأنية للعديد من المرضى الذين لديهم تاريخ طبي مماثل.

قال ماشكي ، الذي يعمل بتمويل من المعاهد الوطنية للصحة على تطوير توصيات بشأن الأخلاقيات والسياسات بشأن الأشخاص الذين يجب السماح لهم في الدراسات الأولى لكلى الخنازير ، يجب أن تبدأ مراكز الزرع في تثقيف مرضاهم الآن حول ما يمكن توقعه مع تطور هذا العلم، بحاجة إلى معرفة قبل التطوع.

لطالما استخدمت الخنازير في الطب البشري ، بما في ذلك ترقيع جلد الخنزير وزرع صمامات قلب الخنازير، لكن زرع أعضاء كاملة أكثر تعقيدًا بكثير من استخدام الأنسجة عالية المعالجة، تم توفير الخنازير المعدلة وراثيًا المستخدمة في هذه التجارب من قبل Revivicor ، وهي شركة تابعة لشركة United Therapeutics ، وهي واحدة من العديد من شركات التكنولوجيا الحيوية قيد التشغيل لتطوير أعضاء خنازير مناسبة للزرع البشري المحتمل.

المصدر: abcnews

