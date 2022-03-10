صحية وخفيفة.. طريقة عمل مكرونة بالزبادي المطبوخ

مكرونة بالزبادي المطبوخ من الأكلات غير تقليدية و اللذيذة التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال إعدادها و تقديمها، كما تتيمز بأحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة لجسم الأنسان.

كشفت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل مكرونة بالزبادي المطبوخ.

مقادير مكرونة بالزبادي المطبوخ



1 كيس مكرونة مقصوصة وسط

نصف كيلو لحم مفروم

1 حبة بصل

2 ملعقة كبيرة سمنة

ملح وفلفل

بهارات

1 كيلو زبادي

3 ملعقة كبيرة نشا

1 كوب كزبرة خضراء

مكسرات للوجه



طريقة تحضير مكرونة بالزبادي المطبوخ



- يشوح البصل في السمنة على النار

- تضاف اللحمة المفرومة ويقلب كل الخليط

- يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات

- يخلط الزبادي مع النشا ويضاف لخليط اللحمة المفرومة

- تضاف المكرونة والكزبرة الخضراء ويقلب كل الخليط

- يغرف ويزين ويقدم