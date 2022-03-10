متحدث مجلس الوزراء: ارتفاع الأسعار مؤقت وانخفاضها يحتاج فترة

قال السفير نادر سعد المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء. أنه بدأت الحملات التفتيش لمصادرة السلع المحتكرة و تحاول القضايا الي نيابة أمن الدولة وتم ضبط العديد من الحالات .



وأضاف السفير نادر سعد خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج من مصر المذاع على قناة cbc ، أن الجانب الأهم من الأدوات الرقابية هو جانب العرض بتزود المعروض من السلع، لأنه لو هناك نقص من المعروض لن تستطيع التوازن ولدينا المخزون الكافي لتزويد جانب العرض .



وأوضح أن هذة الأزمة هى استثنائية ومؤقته وتنتهي بحل ما وكل شيء سيعود مع الوقت والحكومة وضعت سيناريوهات تتطلب مزيد من الأموال من خلال الضغط على الميزانية العامة .





وأوضح نادر سعد، أن الأمور تسير بشكل جيد من البنك بشكل جيد المركزي، والحكومة تدير سياستها المالية لشكل جيد .

