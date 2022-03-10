رغم الشائعات.. دنيا سمير غانم تدعم ليلى زاهر ولا خلافات بينهما

خاص لصدى البلد..

طرح منذ قليل المنتج هشام جمال بوستر مسلسل في بيتنا روبوت والذي سيعرض في رمضان المقبل.

في الوقت الذي طال الهجوم من البعض للفنانة ليلى زاهر ؛ والذي اعتقد البعض أنها سبب الخلاف بينهما بسبب عرض مسلسل في بيتنا روبوت.

ولكن علم صدى البلد ان علاقة دنيا سمير غانم ب ليلى زاهر قوية للغاية ولم تتأثر بل ان دنيا تدعم ليلى بشكل كبير .

خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال .

في سياق آخر، علم “صدى البلد” أن سبب الخلاف بين النجمة دنيا سمير غانم والمنتج هشام جمال يعود لسببين الأول تأجيل هشام جمال عرض مسلسل في عالم موازي في رمضان المقبل وعرض بدلا منه مسلسل “في بيتنا روبوت”، وهو الأمر الذي لقي غضبا من دنيا سمير غانم والثاني، قيام هشام جمال بتأجيل عرض فيلم دنيا سمير غانم "تسليم أهالي" والتي شاركت فيه والدتها الراحلة دلال عبد العزيز، وتم الانتهاء من تصويره منذ عام ونصف العام، ولكن لم يعرض حتى الآن.

وفاجأت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “انستجرام”، بقيامها بإلغاء متابعة هشام جمال، منتج مسلسلها الجديد “عالم موازي”، الذي خرج من السباق الدرامي الرمضاني.

في الوقت نفسه، قام عمرو وهبة بإلغاء متابعة دنيا سمير غانم ، على الرغم من وجوده ضمن أبطال المسلسل.