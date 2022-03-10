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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقيت هجوم فظيع.. رشا سامي العدل تكشف حقيقة عملها على عربية مأكولات

رشا سامي العدل
رشا سامي العدل

كشفت رشا سامي العدل ؛ خلال لقائها في برنامج القاهرة اليوم مع إدوارد ونانسي ؛ عن حقيقة عملها على عربية ماكولات .

 

وقالت رشال العدل  : لا توجد عربة مأكولات ولا مطعم، وأنا أطبخ في البيت مثل أي سيدة وهذه شائعات.

وأضافت : السيارة كانت سيارتي الشخصية وهي لا تصلح لبيع الأكل إطلاقا، والفكرة بدأت بتحضيري الأكل في البيت وتوزيعه على أصحابي كالعادة لأخذ رأيهم، وأنا أدرس السوق من فترة.

وتابعت : أفكر في تنفيذ فكرة منذ عام 2017، وبدأت في شهر يوليو الماضي بالحلويات وأصناف غير متاحة في المحلات، ونزلت الشارع لأخذ رأي أصحابي، وأخطط لطرحها في الكافيهات مستقبلا.

وأكملت : "الناس تعاملت مع اللايف اللي عملته بحسن نية، ولقيت هجوم فظيع، وبتعمل عربية أكل وبتبيع في الشارع ومش لاقية تاكل، كلام ملوش أساس من الصحة.


مش لاقيه شغل .. ابنة سامي العدل تعمل على عربة طعام

قررت الفنانة رشا سامي العدل ابنة الفنان الراحل سامي العدل تنفيذ مشروع خاص بها وهو مشروع طعام في الشارع، بمدينة دهب، بسبب تجاهل المنتحين والمخرجين لها في الاعمال الفنية حسبما أوضحت في بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك.
وشاركت عبر حسابها فيديو رأى أحد زبائنها في المنتج الذي تقدمه وقال إنه أعجبه كثيرا.
وقالت في البث": أنا فتحت مشروع أكل وهنزل أبيع في الشارع في دهب، لأن أنا سعيت وفشلت كممثلة، المنتجين والمخرجين مش بيطلبوني وأنا مش بلومهم بس مش هستني لما أقول لله يا محسنين".

وتابعت":أنا نقابية من 20 سنة والنقابة موفرالي ميزات زي كارنيه التأمين الصحي عشان لما اتعب أعرف أدخل مستشفى بسعر مخفض، وأنا عارفة أني لو طلبت من أهلي مش هيتأخروا.

وكانت رشا العدل قد كتبت عبر حسابها الرسمي على«فيسبوك»: "أنا حابة أقول كلمتين، أنا عارفة أن الايام اللي جاية هايصدر مني فعل هاتهاجم عليه من بعض الناس وناس تانية هاتدافع عني، ناس احتمال تفتكر اني عايزة اعمل ترند و ناس تانية هاتقول انه حقي و ناس تالتة هاتقول ايه الأفلام دي و احتمال اخسر ناس".

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