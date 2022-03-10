بعد وصول مستوى الأمطار إلى متر .. أستراليا تُعلن حالة الطواريء بسبب الفيضانات|فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو يرصد تعرض أستراليا لـ الفيضانات، والمسؤولين يعلنوا حالة طوارئ وطنية.

وأضاف المقطع أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ، صرح أنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب الفيضانات القاتلة التي اجتاحت الساحل الشرقي لأستراليا وأودت بحياة 22 شخصا.

وتابع أن الوزراء الأسترالي قال إنه سيضمن عمل سلطات الطوارئ المتاحة للتغلب على أي عقبة تواجهها، مشيراً إلى زيارته لـ ليسمور التي شهدت الفيضانات في ولاية نيو ساوث ويلز الشمالية حيث لقي أربعة أشخاص مصرعهم الأسبوع الماضي.

وقد صدرت تحذيرات على مستوى البلاد بعد أن وصل مستوى الأمطار إلى متر في بعض المناطق وفاضت الأنهر وغمرت المدن، ما دفع بالسكان إلى الفرار أو البحث عن ملاجئ في المرتفعات.