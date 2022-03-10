منسقة “حياة كريمة” بالغربية: نخدم 600 ألف نسمة..وتكريم إنتصار السيسي فخر لي

قالت الدكتورة زينب سامي، منسقة مبادرة “حياة كريمة” في الغربية، إن تكريم السيدة إنتصار السيسي أعطاها شعورا بالفخر والاعتزاز، مشيرة إلى أن المبادرة تخدم 54 قرية و88 تابعا وحوالي 600 ألف نسمة في مركز زفتى بـ طنطا.

وأضافت “سامي”، تصريحات متلفزة على قناة “سي بي سي”، “عند نزولنا إلى القرى لحصر احتياجات الأهالي وكان المتحدث باسم القرى من النساء، ويوجد لدينا فريق عمل من المتطوعين معظمهم سيدات أيضًا”.

وأشارت منسقة "حياة كريمة"، إلى أن الريف المصري ينقصه الكثير فكان لدينا أكثر من 18 قرية معدومة الخدمات بالكامل، وتم التأسيس والعمل على بناء بنية تحتية كاملة.