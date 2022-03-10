عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منسقة “حياة كريمة” بالغربية: نخدم 600 ألف نسمة..وتكريم إنتصار السيسي فخر لي

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت الدكتورة زينب سامي، منسقة مبادرة “حياة كريمة” في الغربية، إن تكريم السيدة إنتصار السيسي أعطاها شعورا بالفخر والاعتزاز، مشيرة إلى أن المبادرة تخدم 54 قرية و88 تابعا وحوالي 600 ألف نسمة في مركز زفتى بـ طنطا.

وأضافت “سامي”، تصريحات متلفزة على قناة “سي بي سي”، “عند نزولنا إلى القرى لحصر احتياجات الأهالي وكان المتحدث باسم القرى من النساء، ويوجد لدينا فريق عمل من المتطوعين معظمهم سيدات أيضًا”.

وأشارت منسقة "حياة كريمة"، إلى أن الريف المصري ينقصه الكثير فكان لدينا أكثر من 18 قرية معدومة الخدمات بالكامل، وتم التأسيس والعمل على بناء بنية تحتية كاملة.

حياة كريمة صرف صحي غاز طبيعي المدارس ترميم المنازل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نشاط للرياح وأجواء شتوية .. الأرصاد : انخفاض في الحرارة وفرص لسقوط أمطار اليوم

رئيس الزمالك يعلن تعيين عمرو زكي رسميا بالقلعة البيضاء

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

الجرام يلامس الألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10-3-2022

أوكرانيا تمنع تصدير القمح والشوفان والذرة والسكر والماشية الحية واللحوم

التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

ارتفاع معدل التضخم الشهري 2.0% لشهر فبراير 2022

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

النيابة العامة تأمر بحبس اثني عشر متهمًا لارتكابهم جرائم تموينية

زيلينسكي: إخلاء 35 ألف مدني من المدن الأوكرانية خلال 24 ساعة

المالية: ارتفاع الإيرادات 13% يعكس قدرة الأنظمة المميكنة على حصر المجتمع الضريبى

أوهم المواطنين باستثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية.. نصاب يواجه الحبس والغرامة

توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.. على أجندة اجتماع الحكومة اليوم برئاسة مدبولي

رغم دعم رئيسهم لبوتين.. عشرات البيلاروسيين ينضمون للقوات الأوكرانية المقاتلة لروسيا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروع تبطين الترع.. رسم البهجة على وجوه المزارعين ورشد المياه بالمنيا.. شاهد

زوجتا أردوغان وهرتسوج تفتتحان معرضا في متحف أنقرة ..صور

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

فيديو

مباراة مصر والسنغال.. 6 محترفين في القائمة النهائية لـ تشكيل المنتخب |فيديو

بسبب إحدى زائريها.. حورية فرغلي تهاجم حارس العقار

رغم إعلان أمريكا حظر واردات النفط الروسي.. انخفاض كبير في سعر البترول

تستعد لحفل زفافها بعد العيد..حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز يثير ضجة

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ