"التعليم" تكرم طالبة مدارس النيل الحاصلة على الميدالية البرونزية ببطولة العالم للرماية

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة ميرا أحمد فاروق عبد الرحيم، لاعبة منتخب مصر لألعاب القوي والطالبة بمدارس النيل المصرية الدولية (فرع العبور)، الفائزة بالميدالية البرونزية في التارجت سبرنت ببطولة كأس العالم للرماية، والتي أقيمت في الفترة من 27 فبراير الماضي حتي 8 مارس الجاري، بمشاركة 65 دولة.

وانضم إنجاز الطالبة ميرا أحمد، إلى الإنجازات التي حققتها مدارس النيل المصرية الدولية، والتي تلقى اهتمام السيد رئيس الجمهورية، والتي تقوم بإدارتها شركة مصر للإدارة التعليمية، حيث اتخذت أسلوب إدارة واعي يهتم بتنمية مهارات وقدرات الطلاب وخلال الفترة الأخيرة حققت إدارة المدارس العديد من الإنجازات كما حقق طلبة المدارس إنجازات على الصعيد الدولي والمحلي في العديد من الميادين الرياضية والفنية والثقافية.

جدير بالذكر أنه قد نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى احتفالاً لتكريم الطلاب الحاصلين على الميدالية الفضية والبرونزية فى بطولة كأس العالم لكرة اليد بصربيا 2021، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، نيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد الأمين رئيس الإتحاد المصرى لكرة اليد، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية (الأوكسا)، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة التربوية ونائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للرياضة المدرسية.

وأعرب الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين فى كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته اليوم لتكريم بناتنا وأبنائنا أعضاء منتخبى الشابات والشباب الذين حصدوا الجوائز الفضية والبرونزية فى بطولة العالم لكرة اليد التى أقيمت فى دولة صربيا، قائًلا إن ما نشهده اليوم ما هو إلا إنعكاس لما توليه الدولة المصرية بجميع مؤسساتها من اهتمام بالرياضة عامةً، والرياضة المدرسية على وجه الخصوص، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام ودعم التربية الرياضية في المدارس والجامعات.